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Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?

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Milyonlarca Müslüman için önemli bir dönem olan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı için fitre miktarını belirledi. Yapılan son toplantıda alınan kararla, fitre bedeli belli oldu.

Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu? mask
Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?
Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?
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Fitre nedir ne için verilir?

Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; zengin olup Ramazan ayının sonuna ulaşan Müslümanların ihtiyaç sahibi kimselere vermesi vacip olan bir İslami gelenek.

Fitre ne zaman verilir?Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?

Fitrenin geleneksel olarak verilme zamanı Ramazan Bayramı namazının kılınmasından öncedir. Bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, en faziletlisi bayramdan evvel verilmesidir. Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. 2024 Fitre bedeli miktarı, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda kamuoyu ile paylaşıldı.

Fitre parası nasıl hesaplanır?Fitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?

Fitrenin hesaplanmasında ölçü, bir fakirin günlük iki doyumluk yemeğine denk olan yiyecektir. Bu ölçü (3 kilogram arpa, kuru hurma veya 1,5 kilogram buğday) veya bu değerde nakit paradır. Her yıl bu rakam Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca) istişareler sonucu belirlenir.

Fitre ne kadar olacak? İşte 2024 yılı miktarıFitre nedir ve ne zaman verilir? 2024 yılı Fitre miktarı belli oldu mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasına göre, 2024 yılında Müslümanların ödeyeceği fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi. Bu miktar, Ramazan ayı boyunca verilecek fitre ve fidyeler için geçerli olacak. Kurul, fitre miktarını belirlerken hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik koşullar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacını dikkate aldığını ifade etti.

Nakdi veya ayni olarak fitre

Fitre hem nakdi olarak hem de gıda veya benzeri maddelerle ayni olarak verilebilir. Belirlenen 130 TL'lik miktar, aynı zamanda günlük oruç fidye bedeli olarak da kabul ediliyor. Her bir Müslüman, günlük gıda harcamaları kadar bir miktarı fitre olarak verebilecek. Bu esneklik, fitre ve fidyenin ödenmesini kolaylaştırırken, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin daha fazla desteklenmesini sağlıyor.

Fitre verme zamanı ve önemi

Fitre, Ramazan ayının başından itibaren verilebilecek bir ibadettir ve bayram namazından önce ödenmesi gerekmektedir. Fitre vermek, Müslümanların zengin ile fakir arasındaki dengesizliği azaltmayı amaçlar ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Ayrıca, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, paylaşmayı ve yardımlaşmayı teşvik eder.

09 Şub 2024 - 11:00 - Güncel

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