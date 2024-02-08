Bu olaya kulak verin:Bolu Emniyetinden kritik dolandırıcılık açıklaması

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini polis, asker, savcı, vali ve belediye başkanı olarak tanıtarak, para ya da altın isteyen kişilere inanılmaması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, internet üzerinden güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması, kimlik, kredi kartı, banka kartı numarası ve bunlara ait şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği kaydedildi. Araç ve gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konulara da değinilen açıklamada, ödemelerin noterlerin kullandığı güvenli ödeme sistemi üzerinden sadece alım ve satım yapılan kişi adına yapılması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, araçların mutlaka kitlenmesi, yeni bir adrese taşınılması durumunda, kapı kilidinin değiştirilmesi gerektiği kaydedilerek, vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşıldığı takdirde, 112 Acil Çağrı Merkezine ya da en yakın emniyet birimine ulaşmaları istendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.