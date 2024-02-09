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Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe

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Bolu dahil 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe mask
Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe
Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde: "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcıları"na yönelik 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonlarında; 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 242 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcıları"na yönelik 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonlarında; 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonda 242 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. İl Emniyet Müdürlüklerince; 382 ekip, bin 438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın olmak üzere 48 ilde 'Narkogüç-48' operasyonları düzenlendi.Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe


Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 266 kilogram skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 31, 5 kilogram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 359 bin adet uyuşturucu hap, 122 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.Bakanlıktan uyuşturucu tacirlerine sert darbe


-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 109 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
-Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 55,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
-Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
-Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 41 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
-Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kilogram esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
-Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilogram kokain ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.
-Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 406 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
-Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30 kilogram eroin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
-Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
-Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 32 kilogram skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
-Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kilogram eroin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
-Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kilo 500 gram bonzai, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

09 Şub 2024 - 09:16 - Asayiş

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