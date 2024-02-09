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Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

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Kocaelispor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu mask
Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu
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“Bolu deplasmanı zor olmuştur”

Boluspor deplasmanının her zaman zorlu geçtiğini belirten Sağlam, "Boluspor'un ligdeki sıralaması ne olursa olsun her dönem Bolu deplasmanı zor olmuştur. Bir de tabii rakibimizin son haftalardaki çıkışını ve play-off iddiasını da eklersek, gerçekten bizi orada güzel bir maç bekliyor.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

“Hata yapıp, geride kalmak istemiyoruz”

Tabii rakibin bu iddiası varken, bizim de binlerce, on binlerce insanı mutlu edecek, o kadar insanın yaklaşık 14 yıllık hayaline son verip, mutlu edecek çok güzel bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda artık hata yapıp, geride kalmak istemiyoruz" dedi.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

“Boluspor’un öne çıkan özellikleri zaafları var”

"Oyuncularımızla ilk Manisa maçından sonra şunu konuşmuştuk; her maç bizim için final, her maç şampiyonluk maçı. Bu doğrultuda da 3 maçlık bir seri oluşturduk. Bu galibiyet serisini olabildiğince uzatmak istiyoruz. Her maça galibiyet, 3 puan parolasıyla çıkıp, o maçı kendi özelinde ayrı ayrı yaşayıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Boluspor'un öne çıkan özellikleri, zaafları var.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

“Fire vermeden devam edeceğimizi düşünüyorum”

Onlara çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Antrenmanda da çalışacağız. Oyuncularımız gerçekten çok hırslı. Artık olayın ciddi anlamda idrakı içerisindeler. Hafta sonu bizim çocuklar çıkacaklar, gerekeni yapacaklar, sorumluluk alacaklar. Güzel bir galibiyetle şampiyonluk mücadelemize, yarışımıza fire vermeden devam edeceğimizi düşünüyorum."

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

"Tanque problemi yaşadık"

Kampta sakatlanan Oğuz Ceylan'ın takımla olamadığını hatırlatan Sağlam, "Dünkü U19 takımımızla oynadığımız maçta kendisini oynattık. Allah'a şükür herhangi bir sakatlık yaşamadı. Onun da aramıza katılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bunun dışında Giorgi'nin aramıza katılması bizim uzun zamandır beklediğimiz orta sahadaki eksikliğimizi inşallah giderecek. Tabii bu eksiliğimizi giderirken, diğer taraftan Tanque problemi yaşadık, ayrıldı. Tabii geleceğe umutla bakmak zorundayız" dedi.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

"Önemli bir oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz"

Douglas Tanque'nin gidişi uzun vadede problem oluşturur mu?' sorusunu cevaplayan Sağlam, "İnşallah yarın akşama kadar o mevkide yine önemli bir oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Bir oyuncu alacağız. Ben bu gibi durumların, krizlerin fırsata dönüştürülmesi açısından bunu olumlu değerlendireceğimizi düşünüyorum.

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

“Tanque’nin gitmesi olumsuzluk değil”

Tanque'nin gitmesi bizim için bir olumsuzluk değil. Bence olumlu şekilde geri dönüşü olacak, öyle düşünüyorum. Zamanlaması tabii kötü oldu ama bu gibi durumları krize dönüşmeden, kendi lehimize çevirebileceğimiz fırsat olarak kullanmamamız gerekecektir. Dava insanları, hedefe kilitlenmiş insanlar, bu gibi durumları kendi lehlerine kullanmayı becerebilendir. Biz de bunu yapacağız, kimse merak etmesin. Hafta sonu da o mevkide kullanacağımız arkadaşlarımız var. Herkes sorumluluğun farkında. 1 koşacaklarsa 3 koşacaklar ve kısa vadede bu durumdan bir defa olumsuz etkilenmeden bu haftayı geçip, ondan sonrası bizim için inşallah çok daha iyi olacak" dedi.

 

# VAR, Boluspor

09 Şub 2024 - 09:28 Kocaeli- Spor

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