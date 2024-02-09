Bolu'da AK Parti adaylarını tanıtacak

AK Parti, 9 Şubat'ta Bolu Hilton Otel'de düzenleyeceği aday tanıtım toplantısıyla ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, mevcut başkanlar ve yeni adaylar partililere ve kamuoyuna tanıtılacak.
AK Parti'nin Bolu'daki aday tanıtım heyecanı
AK Parti, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde Bolu'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Cuma günü saat 16:00'da Hilton Otel'de düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısı, partinin ilçelerdeki vizyonunu ve adaylarını kamuoyuna sunma fırsatı olacak. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da katılması bekleniyor, bu da etkinliğe ek bir önem katıyor.
Mevcut başkanlar ve yeni adaylar
AK Parti, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterme kararı aldı. Mustafa Allar, Hamza Efe, Recayi Çağlar ve Fatih Kavak, partinin bu ilçelerdeki güvenini tekrar kazanarak yeniden aday olarak belirlendi. Kıbrıscık'ta ise geçmiş dönem Belediye Başkanı Kemal Aktaş ile seçime girilecek, bu da partinin tecrübeye verdiği önemi gösteriyor.
Aday belirleme sürecindeki zorluklar
Göynük, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde aday belirleme süreci, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sancılı geçti. İki isim arasındaki görüş ayrılıkları, aday belirleme sürecini zorlaştırsa da, Genel Merkez'in İl Başkanı Güner'in önerdiği isimleri olumlu karşıladığı iddia ediliyor.
İddialı adaylar ve beklentiler
Mudurnu, Göynük ve Mengen için önerilen adaylararasında, eski ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Hüseyin Yağın, Mehmet Demiröz ve Vural Turan'ın adaylıklarının yarınki toplantıda resmiyet kazanması bekleniyor. Bu adayların tanıtımı, AK Parti'nin ilçelerdeki seçim stratejilerini ve hedeflerini de ortaya koyacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Misafir Kıbrıscıklı - Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Kemal AKTAŞ,2004-2014 yılları arasında 10 yıl görev yapmış bir kişi. Ancak bu sürede ilçenin kalkınması için hiçbir yatırımı bulunmayan bir kişi. O dönemde bütün ilçelerde yüksek okul açılırken alt yapım yok deyip yüksek okul açılmasını engelleyen kişidir. 2014 de seçimleri kaybedince Bolu belediyesinin verdiği çöp kamyonunu geri gönderen kişidir. Dönemin Bolu belediye başkanı Alaattin YILMAZ ile kurduğu samimi diyalog ile Boluda imara açılacak veya yol geçecek tarlalara konarak kesesini dolduran kişidir. 2016 da damadı FETÖ den görevden alındıktan sonra AK Partiye küsüp 2018 ve 2023 seçimlerinde AK Partiye oymu verilir diyen kişidir. 2019 seçimlerinde AK Partiden intikam almak için partinin karşısına bağımsız aday olarak çıkan ve partinin adayının seçilmesini engelleyen kişidir. Şimdi merak ediyorum. AK Partiye oymu verilir diyen, partinin karşısına bağımsız aday olarak çıkan bu kişi için hangi AK Partiliden oy isteyecekler. Ben bir AK Partili olarak vicdan muhasebesi yapıyorum ve diğer AK Partililerinde muhasebe yapmasını istiyorum. Birde seçimleri kazandıktan sonra FETÖ den görevden ihraç edilen damat hangi kuruma yerleştirilecek. Saygılarımla.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.