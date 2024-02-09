Bolu'da AK Parti adaylarını tanıtacak

AK Parti, 9 Şubat'ta Bolu Hilton Otel'de düzenleyeceği aday tanıtım toplantısıyla ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, mevcut başkanlar ve yeni adaylar partililere ve kamuoyuna tanıtılacak.

AK Parti'nin Bolu'daki aday tanıtım heyecanı

AK Parti, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde Bolu'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Cuma günü saat 16:00'da Hilton Otel'de düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısı, partinin ilçelerdeki vizyonunu ve adaylarını kamuoyuna sunma fırsatı olacak. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da katılması bekleniyor, bu da etkinliğe ek bir önem katıyor.

Mevcut başkanlar ve yeni adaylar

AK Parti, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterme kararı aldı. Mustafa Allar, Hamza Efe, Recayi Çağlar ve Fatih Kavak, partinin bu ilçelerdeki güvenini tekrar kazanarak yeniden aday olarak belirlendi. Kıbrıscık'ta ise geçmiş dönem Belediye Başkanı Kemal Aktaş ile seçime girilecek, bu da partinin tecrübeye verdiği önemi gösteriyor.

Aday belirleme sürecindeki zorluklar

Göynük, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde aday belirleme süreci, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sancılı geçti. İki isim arasındaki görüş ayrılıkları, aday belirleme sürecini zorlaştırsa da, Genel Merkez'in İl Başkanı Güner'in önerdiği isimleri olumlu karşıladığı iddia ediliyor.

İddialı adaylar ve beklentiler

Mudurnu, Göynük ve Mengen için önerilen adaylararasında, eski ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Hüseyin Yağın, Mehmet Demiröz ve Vural Turan'ın adaylıklarının yarınki toplantıda resmiyet kazanması bekleniyor. Bu adayların tanıtımı, AK Parti'nin ilçelerdeki seçim stratejilerini ve hedeflerini de ortaya koyacak.