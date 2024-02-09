Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Patates Fiyatları Sabit
Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, son dönemde patates fiyatlarındaki artış iddialarına açıklık getirdi. TÜİK'in raporlarına karşın, patates üreticilerinin düşük fiyatlarla mücadele ettiğini ve fiyatların sabit kaldığını belirtti. İşte detaylar:
Patates Fiyatlarındaki Gerçek Durum
Özer, TÜİK'in aylık en çok artan tarım ürünleri listesinde patatesin yüzde 14,05 ile öne çıkmasına rağmen, gerçekte patates fiyatlarının son üç aydır değişmediğini vurguladı. Altı aydır 11 ile 13 lira arasında değişen patates fiyatlarının, enflasyon haberlerinin aksine, sabit kaldığını ifade etti.
Çiftçinin Durumu ve Fiyat Sabitliği
Özer, çiftçinin emeğinin korunması gerektiğini belirterek, patates fiyatlarının yılbaşından bu yana sabit olduğunu ve söküm mevsiminden bu yana 12-13 lira aralığında seyrettiğini aktardı. Seçim dönemlerinde ortaya çıkan yanlış algıların, gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi.
Patates Stok Durumu nedir?
Ziraat Odası Başkanı, patates stoklarında herhangi bir problem olmadığını, depolarda yeterli miktarda patates bulunduğunu ve bahar dönemine kadar stokların yeterli olacağını belirtti. Çiftçinin emeğinin spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, patates fiyatlarındaki sabitliğin altını çizdi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.