09 Şub 2024 - 12:30- Güncel G:

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, güzel görünümü ve halkla kurduğu sıcak ilişkilerle dikkat çekiyor. Bir köylünün, 'Tayini çıktığı zaman ağlarım. Kızım gibi seviyorum,' demesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Orhan'ın hikayesi, devlet ve halk arasındaki bağları istenildiğinde ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi.

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu mask
Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu
Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Seben Kaymakamının vatandaşla diyalogu

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

Seben ilçemiz sıra dışı bir kaymakamın hikayesiyle gündeme geldi. Genç, enerjik ve güzel görünümüyle dikkat çeken Kaymakam Tuğçe Orhan, halkla kurduğu sıcak ilişkilerle adından söz ettiriyor. Bir köylünün, "Tayini çıktığı zaman evde bir 10-15 gün ağlarım. Kızım gibi seviyorum," sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Köylülerin Gözünde Bir Yıldız: Tuğçe Orhan

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

Seben ilçesindeki halk, Kaymakam Tuğçe Orhan'ın güler yüzü ve samimi tutumu sayesinde devletle olan bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade ediyor. Bir köylünün, Orhan için, "Gittiği zaman evde bir 10-15 gün ağlarım, tayini çıktığı zaman. Ama ben ölesiye kadar bu kaymakam hanımı aramaya mecburum," demesi, Orhan'ın halk üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne seriyor.

Barbi Kaymakam

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

Seben İlçesine atanalı 15 ay olan Kaymakam Tuğçe Orhan uzun sarı saçları ve ince fiziği ile ünlü çizgi film karakteri Barbi’yi andırıyor. İlçede Barbi Kaymakam olarak adlandırılan genç ve güzel kaymakam devletin gülen yüzü olarak ilçe halkıyla bütünleşiyor.

Tuğçe Orhan Kimdir?

Seben’in Sevilen Kaymakamı Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

2017 yılında Fırat Üniversitesi'nden mezun olan ve kaymakamlık sınavını başarıyla geçen Tuğçe Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli atamasıyla Seben'e kaymakam vekili olarak atandı. Alışılmışın dışında bir profil çizen Orhan, yaşlı bir kadının doğum gününü kutlaması, inşaat alanlarını ve tarlaları çizmeleriyle dolaşması gibi eylemleriyle halkın gönlünde taht kurdu.

 

09 Şub 2024 - 12:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL