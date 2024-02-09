Seben’in Sevilen Tuğçe Orhan halkın gönlünde taht kurdu

Seben Kaymakamının vatandaşla diyalogu

Seben ilçemiz sıra dışı bir kaymakamın hikayesiyle gündeme geldi. Genç, enerjik ve güzel görünümüyle dikkat çeken Kaymakam Tuğçe Orhan, halkla kurduğu sıcak ilişkilerle adından söz ettiriyor. Bir köylünün, "Tayini çıktığı zaman evde bir 10-15 gün ağlarım. Kızım gibi seviyorum," sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Köylülerin Gözünde Bir Yıldız: Tuğçe Orhan

Seben ilçesindeki halk, Kaymakam Tuğçe Orhan'ın güler yüzü ve samimi tutumu sayesinde devletle olan bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade ediyor. Bir köylünün, Orhan için, "Gittiği zaman evde bir 10-15 gün ağlarım, tayini çıktığı zaman. Ama ben ölesiye kadar bu kaymakam hanımı aramaya mecburum," demesi, Orhan'ın halk üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne seriyor.

Barbi Kaymakam

Seben İlçesine atanalı 15 ay olan Kaymakam Tuğçe Orhan uzun sarı saçları ve ince fiziği ile ünlü çizgi film karakteri Barbi’yi andırıyor. İlçede Barbi Kaymakam olarak adlandırılan genç ve güzel kaymakam devletin gülen yüzü olarak ilçe halkıyla bütünleşiyor.

Tuğçe Orhan Kimdir?

2017 yılında Fırat Üniversitesi'nden mezun olan ve kaymakamlık sınavını başarıyla geçen Tuğçe Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli atamasıyla Seben'e kaymakam vekili olarak atandı. Alışılmışın dışında bir profil çizen Orhan, yaşlı bir kadının doğum gününü kutlaması, inşaat alanlarını ve tarlaları çizmeleriyle dolaşması gibi eylemleriyle halkın gönlünde taht kurdu.