- Siyaset

MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesi tam zamanlı belediyeciliğin önemini vurguladı. Durak, Bolu için gece gündüz çalışma sözü verirken, amatör spor kulüplerine destek ve deprem hazırlığı gibi konulara dikkat çekti.

MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu mask
MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu
MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak 31 Mart 2024 Yerel seçimleri tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Durak, tam mesai sözü verirken, amatör spor kulüplerine destek ve deprem hazırlığı gibi konulara da değindi.

Tam zamanlı belediye başkanlığı sözü

MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Bolu'da yoğun bir kampanya yürütüyor. Durak, "Part-time belediyecilik olmaz" diyerek, belediye başkanının her an halkın hizmetinde olması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımı sadece bir slogan değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsediğini ifade etti.

Belediye Başkanlığının sorumluluklarıMHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

Durak, belediye başkanlığının sadece belirli bir kesime değil, toplumun her kesimine hizmet etmeyi gerektirdiğini vurguladı. Bu kapsamda, sokak hayvanlarından, ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede sorumluluklar üstlenilmesi gerektiğini belirtti. Durak, belediyeciliğin ciddiyetini ve topluma hizmet etme gerekliliğini ön plana çıkardı.

Teknoloji ve bilim vurgusuMHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

Bolu'nun gençlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savunan Durak, teknoloji ve bilim alanında atılımlar yapılmasının önemine değindi. Teknofest gibi etkinliklere gençleri aktif olarak katılımını sağlayacak projelerin altını çizdi. Bu sayede Bolu'nun bilim ve teknoloji alanında da kendini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Amatör Spor Kulüplerine destek

Durak, amatör spor kulüplerinin gençler için önemli bir yere sahip olduğunu ve bu kulüplere destek verilmesi gerektiğini belirtti. Sporun, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını ifade etti.

Deprem hazırlığı ve güvenli konteyner kentlerMHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

Bolu'nun deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Durak, bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu eleştirdi. Vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi, gönüllü belediye çalışanlarının eğitilmesi ve güvenli konteyner kentlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Vaatlerden icraata

Durak, seçilmesi halinde 1 Nisan'dan itibaren somut adımlar atacağını ve sadece vaatlerde bulunmayacağını belirtti. Bolu için gerçekçi ve uygulanabilir projelerin altını çizerek, "Yapılabilecek işler hepsi, çok basit işler" diyerek Bolu'nun potansiyeline dikkat çekti. Durak, belediyecilikte vaatlerin ötesine geçerek, icraat odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin altını çizdi.

 

# belediye, Yaşam

09 Şub 2024 - 11:00 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL