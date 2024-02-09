MHP’li Durak'tan tam zamanlı belediyecilik vurgusu

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak 31 Mart 2024 Yerel seçimleri tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Durak, tam mesai sözü verirken, amatör spor kulüplerine destek ve deprem hazırlığı gibi konulara da değindi.

Tam zamanlı belediye başkanlığı sözü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Bolu'da yoğun bir kampanya yürütüyor. Durak, "Part-time belediyecilik olmaz" diyerek, belediye başkanının her an halkın hizmetinde olması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımı sadece bir slogan değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsediğini ifade etti.

Belediye Başkanlığının sorumlulukları

Durak, belediye başkanlığının sadece belirli bir kesime değil, toplumun her kesimine hizmet etmeyi gerektirdiğini vurguladı. Bu kapsamda, sokak hayvanlarından, ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede sorumluluklar üstlenilmesi gerektiğini belirtti. Durak, belediyeciliğin ciddiyetini ve topluma hizmet etme gerekliliğini ön plana çıkardı.

Teknoloji ve bilim vurgusu

Bolu'nun gençlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savunan Durak, teknoloji ve bilim alanında atılımlar yapılmasının önemine değindi. Teknofest gibi etkinliklere gençleri aktif olarak katılımını sağlayacak projelerin altını çizdi. Bu sayede Bolu'nun bilim ve teknoloji alanında da kendini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Amatör Spor Kulüplerine destek

Durak, amatör spor kulüplerinin gençler için önemli bir yere sahip olduğunu ve bu kulüplere destek verilmesi gerektiğini belirtti. Sporun, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını ifade etti.

Deprem hazırlığı ve güvenli konteyner kentler

Bolu'nun deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Durak, bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu eleştirdi. Vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi, gönüllü belediye çalışanlarının eğitilmesi ve güvenli konteyner kentlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Vaatlerden icraata

Durak, seçilmesi halinde 1 Nisan'dan itibaren somut adımlar atacağını ve sadece vaatlerde bulunmayacağını belirtti. Bolu için gerçekçi ve uygulanabilir projelerin altını çizerek, "Yapılabilecek işler hepsi, çok basit işler" diyerek Bolu'nun potansiyeline dikkat çekti. Durak, belediyecilikte vaatlerin ötesine geçerek, icraat odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin altını çizdi.