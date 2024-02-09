DEVA Lideri Ali Babacan Bolu’ya geliyor

Ali Babacan Bolu'ya geliyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu’da önemli bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkıyor. Partisinin Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin ile birlikte, şehrin geleceğine dair planlarını ve projelerini açıklayacakları bir basın toplantısı düzenleyecekler. Bu ziyaret, DEVA Partisi'nin yerel yönetimlere bakış açısını ve Bolu için özel olarak hazırladıkları projeleri kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunuyor.

Basın toplantısının detayları

9 Ocak Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek olan basın toplantısı, DEVA Partisi'nin Bolu İl Başkanlığı'nda yapılacak. Toplantıda, Ali Babacan ve Nadir Gürkan Yetkin, partinin yerel seçimlerdeki stratejilerini, Bolu için hazırladıkları özel projeleri ve şehrin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı bir şekilde anlatacaklar. Bu önemli buluşma, aynı zamanda DEVA Partisi'nin Bolu'daki teşkilat üyeleri için de bir araya gelme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı sağlayacak.

Sosyal medyadan canlı yayın

Ali Babacan'ın ve Nadir Gürkan Yetkin'in katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısı, teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde geniş bir kitleye ulaşacak. Etkinlik, Ali Babacan'ın kişisel sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, Bolu'da yaşayanlar ve şehir dışındaki ilgilenen vatandaşlar, DEVA Partisi'nin vizyonunu ve Bolu için planladıkları projeleri doğrudan liderlerin ağzından dinleme şansı bulacaklar.

Bolu için yeni projeler ve vizyon

DEVA Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin, Ali Babacan ile birlikte yapacakları sunumda, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda nasıl bir dönüşüm geçireceğini anlatacak. Partinin, şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme ve Bolu halkının yaşam kalitesini artırma konusundaki planları, toplantının odak noktasını oluşturacak.

DEVA Partisi'nin Bolu'ya bakışı

DEVA Partisi'nin Bolu'ya yönelik yaklaşımı, sadece yerel seçimlerle sınırlı kalmayıp, şehrin uzun vadeli gelişimini hedefliyor. Ali Babacan ve Nadir Gürkan Yetkin'in liderliğinde, Bolu'nun eğitim, sağlık, istihdam ve altyapı gibi temel alanlarda kapsamlı iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Bu toplantı, DEVA Partisi'nin Bolu için taahhüt ettiği yenilikçi ve kapsayıcı projelerin ilk adımı olacak.

Bu etkinlik, Bolu halkı için önemli bir bilgilendirme fırsatı sunarken, DEVA Partisi'nin şehir için öngördüğü parlak geleceğe dair umutları da pekiştiriyor. Ali Babacan ve Nadir Gürkan Yetkin'in sunumları, Bolu'nun nasıl daha yaşanabilir, dinamik ve kalkınmış bir şehir haline gelebileceğine dair yol haritasını ortaya koyacak.