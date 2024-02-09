9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde E-sigara zehri hakkında bilmedikleriniz!

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Dünya genelinde elektronik sigara (e-sigara) ve ısıtılmış tütün ürünlerinin kullanımının daha önce sigara içmemiş gençler arasında hızla arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık açıklamalarda bulundu.

E- sigara sanıldığı kadar masum değil

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, “Tütün endüstrisinin sigara bırakma yöntemi olarak lanse ettiği elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünlerini pazarlayarak hem sigarayı bırakmaya çalışan erişkinleri hem de gençleri hedef alıyor. ABD'deki lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımı, son 10 yılda yüzde 20’ye yükseldi. Aromalı e-sigara kullanıcılarının oranı ise yüzde 84 gibi ciddi oranlara ulaştı. Yapılan anketlerde dünya genelinde neredeyse her 5 çocuk/ergenden 1’inin nikotin içeren elektronik dağıtım sistemlerini kullandığı sonucuna varıldı. Ülkemizde yapılan anket çalışmalarında da e-sigaranın gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı tespit edildi” dedi.

E-sigara, sigara dan çok daha zararlı

Işık, nikotin oranı farklılık gösteren e-sigaralarda, normal sigarada bulunan tüm kanserojen maddelerin bulunduğunu dile getirerek, elektroniklerin tütündeki nikotini yakma yerine ısıtarak ortaya çıkardığını söyledi. E-sigarada bulunan çeşitli kimyasalların yanı sıra özellikle aroma verici katkı maddelerinin zararlarına değinen Işık, “Başta solunum ve kalp-damar sistemleri olmak üzere karaciğer, böbrekler ve sinir sistemine de zararlı etkileri gözlenmiştir. E-sigara bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları riskini de arttırmaktadır. Ayrıca EVALI olarak adlandırılan akut akciğer hasarı ile solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.

Elektronik sigara, bırakmaya yardımcı olmuyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Işık, ısıtılmış tütün ürünlerinin geleneksel sigaralardan daha az zararlı olduklarını gösteren yeterli kanıt olmadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her türlü tütün ürünü kullanımı, e-sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri de dahil olmak üzere zararlıdır. Avrupa Solunum Derneği (ERS), sigara içiminde olduğu gibi, ısıtılmış tütün ürünlerinin de bağımlılık yaptığını ve sigara bırakmaya yardımcı olmadığını bildirmiştir. Ülkemizde 2020 yılında yayınlanan yasal karar gereğince e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı yasaklanmış olmasına rağmen bu ürünlerin tüketiminin gençler arasında giderek arttığı görülüyor. Alınan kararlar gereği e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni nesil tehditlerin üretimine, ithalatına ve satışına engel olunmalı, söz konusu ürünlerin yasa dışı yollarla tanıtım ve pazarlamasını yapan internet sayfaları ve sosyal medya faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli adımların atılması gereklidir.”