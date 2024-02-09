Kastamonu’da her sabah üniversite öğrencilerine yapılan çorba ikramını AİBÜ öğrencileri de istiyor

Kastamonu Belediyesi ekipleri her sabah üniversite öğrencilerine çorba ikramına başladı. Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla hizmete alınan ikram aracı Kastamonu Üniversitesi kampüsü girişinde öğrencilere çorba ikram etti.

Sosyal belediyecilik yapıyorlar

Şehrin her değerine sahip çıktıklarını ve sosyal belediyecilikten yaptıkları projelerle söz ettirdiklerini kaydeden Vidinlioğlu, “Şehrimizde üniversite öğrenimini gören öğrencilerimizin aileleri onları bizlere emanet etti. Kastamonu misafirperver bir şehirdir. Biz de öğrencilerimize sabah ders öncesi çorba ikramında bulunuyoruz. Üniversite öğrenimindeki yoğunluğu biliyoruz. Öğrencilerimizin zamanla olan yarışının farkındayız. Bu doğrultuda daima onların yanına olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Öğrenciler ikramlardan memnun

Kendilerine yapılan ikramdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kastamonu Belediyesi ikram aracının hafta içi her sabah ikramlarını üniversite kampus girişinde sürdüreceği belirtildi.

BAİBÜ Öğrencileri darısı başımıza dedi

Çevre illerde birçok belediye başkanlıkları tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bu çalışmaların örnek gösteren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri “darısı başımıza” dedi. Öğrenciler Bolu Belediyesinden de benzer hizmetler beklediğini belirterek, Öğrenciler için bir kase çorbanın veya sıcak bir bardak çayın çok önemli olduğunu vurguladılar.