Adaylar için önemli bilgiler: 2024 YKS sıkça sorulan sorular ve yanıtları

ÖSYM'den adaylara kritik bilgilendirme

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım sağlayacak öğrenciler için, başvuru süreçlerinden sınav detaylarına kadar her şeyi içeren "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Bu kapsamlı rehber, adayların sınav öncesi ve sırasında karşılaşabilecekleri tüm sorulara yanıt vericek.

ÖSYM'den adaylara önemli hatırlatmalar

2024 YKS süreci, teknolojik gelişmelerin adaylara sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. ÖSYM, adayların başvuru süreçlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde tamamlamaları için çeşitli imkanlar sundu. Erişim Kolaylığı: Adaylar, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ve e-Devlet şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) kolayca erişebilir ve sınav başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Mobil uygulama üzerinden başvuru

Güncel olmayan fotoğraflarınızı "Fotoğraf Bilgilerim" bölümünden kolaylıkla güncelleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Mobil Uygulaması, sınav başvurusu yapma sürecini daha da kolaylaştırıyor. Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında olanlar veya mezun olanlar, 2024 YKS'ye başvuru yapabilirler.

Kılavuza erişim

2024 YKS Kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adayların erişimine açık. Adaylar, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında YKS'ye başvurularını yapabilirler. Bu rehber, adayların 2024 YKS yolculuğunda karşılaşabilecekleri tüm sorulara yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. ÖSYM, adayların sınav sürecini sorunsuz bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli tüm bilgileri sunuyor