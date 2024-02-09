Bolu Dağı Tüneli'nde büyük yangın

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde M.A. idaresindeki 33 ALE 303 plakalı tırın kabin ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin kısmında hasar oluştu.