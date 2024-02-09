Bolu Dağı Tüneli'nde büyük yangın

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde M.A. idaresindeki 33 ALE 303 plakalı tırın kabin ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin kısmında hasar oluştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.