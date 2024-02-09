Bolu Merkez Mesçiçele sabaha depremle uyandı: Bolu’da deprem, son depremler

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Bolu, son iki gün içinde sabahları depremle uyandı. Dün Kızılağıl Köyü’nde yaşanan depremin ardından bugün, Mesçiçele’de bir başka deprem meydana geldi. Bolu il merkezine 20 km uzaklıkta olan köyde hissedilen deprem, bölge halkı arasında tedirginlik yarattı.

Kandilli Rasathanesi, 2,0 dedi!

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2,0 olarak belirlerken, AFAD 1,6 olarak ölçtü.