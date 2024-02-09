Bolu Merkez Mesçiçele sabaha depremle uyandı: Bolu’da deprem, son depremler

Bolu, son iki gün içinde sabahları depremle uyandı. Dün Kızılağıl Köyü’nde yaşanan depremin ardından bugün, Mesçiçele’de bir başka deprem meydana geldi. Bolu il merkezine 20 km uzaklıkta olan köyde hissedilen deprem, bölge halkı arasında tedirginlik yarattı.
Kandilli Rasathanesi, 2,0 dedi!
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2,0 olarak belirlerken, AFAD 1,6 olarak ölçtü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.