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Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Boluspor ve Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Peki Boluspor-Kocaelispor maçı, hangi kanalda? Saat kaçta?

Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? mask
Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Trendyol 1. Lig'de futbolseverler, Boluspor ile Kocaelispor arasında gerçekleşecek olan kritik maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek amacıyla bu önemli karşılaşmada galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Bu maç, özellikle ligde üst sıralara tırmanmak isteyen takımlar için büyük bir önem taşıyor.

Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ligin ikinci yarısının parlayan yıldızı

Ligin ikinci yarısına adeta fırtına gibi başlayan Boluspor, son dört maçından 10 puan toplayarak playoff umutlarını canlı tutmayı başardı. Gösterdiği bu üstün performansla taraftarlarını sevince boğan Boluspor, Keçiörengücü ile yapacağı mücadelede de zafer kazanmayı amaçlıyor. Bu maç, Boluspor için ligdeki pozisyonunu daha da sağlamlaştırma fırsatı sunuyor.

Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kocaelispor ile nefes kesen mücadele

Boluspor, ikinci yarının güçlü takımlarından biri olarak, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak istiyor.

Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Canlı yayın ayrıntıları belli oldu!

Boluspor-Kocaelispor maçı, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip edebilecekler.

Boluspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

 

# Keçiörengücü

09 Şub 2024 - 10:18 Bolu- Spor

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