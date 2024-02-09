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Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

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Trendyol 1. Lig'de Pazar günü Boluspor ve Kocaelispor 36. kez karşılaşıyor. 3. sıradaki Kocaelispor ve 9. sıradaki Boluspor'un mücadelesi, 58 yıllık rekabetin yeni bir perdesini açıyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün? mask
Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?
Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?
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Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında futbolseverler, köklü bir rekabete tanıklık etmeye hazırlanıyor. Boluspor ile Kocaelispor, 1966-1967 sezonundan bu yana süregelen ve Türk futbolunun en uzun soluklu mücadelelerinden birini yeniden sahnelemek için Pazar günü karşı karşıya geliyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Rekabette yeni bir sayfa

Tarihlerinde 36. kez karşılaşacak olan iki takım, bu maçla birlikte rekabetlerine yeni bir sayfa daha ekleyecek.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Ligdeki durumları ve form grafikleri

Kırmızı-beyazlılar ve siyah-yeşillerin bu sezonki performansları, maçın önemini daha da artırıyor. Kocaelispor, 42 puanla ligde 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 32 puanla 9. sıradaki pozisyonunu koruyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Formda iki takım karşı karşıya

İki takım da son 3 maçını kazanarak formda olduklarını kanıtladı. Özellikle Kocaelispor'un dış sahada bu sezon hiç beraberlik yaşamaması ve 7 galibiyetle dikkat çekmesi, Pazar günkü mücadeleyi daha da çekişmeli hale getiriyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Evinde güçlü Boluspor

Boluspor, evinde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle dengeli bir performans sergiliyor. Son iki iç saha maçından galibiyetle ayrılan Boluspor, bu seriyi Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Deplasmanda etkili Kocaelispor

Kocaelispor ise deplasmanda oynadığı 10 maçın 7'sini kazanarak dış sahada ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını sağlamlaştırma fırsatı sunuyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Geçmişten günümüze rekabet

İki takım arasında oynanan 35 maçın 11'ini Boluspor, 12'sini Kocaelispor kazandı. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda ise, kırmızı-beyazlılar 7 kez üstünlük kurarken, Kocaelispor 3 kez galip geldi. Bu istatistikler, iki takım arasındaki mücadelenin ne denli dengeli ve rekabet dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

Posmac’tan beklentiler yüksek

Boluspor'un başarılı savunma oyuncusu Veaceslav Posmac, bu sezon gösterdiği performansla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Toplam 3 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, son 3 lig maçında 2 gol kaydederek takımına önemli katkılarda bulundu. Posmac'ın, Kocaelispor karşısında da etkili olup olamayacağı, maçın kaderini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.

 

Boluspor ile Kocaelispor 36. randevuda: Kim daha üstün?

 

 

 

# Türk, Boluspor, sezon

09 Şub 2024 - 11:20 Bolu- Spor

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