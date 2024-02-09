AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi

Karacasu'da yeni bir dönem başlıyor

Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Karacasu’da uzun yıllardır Celal Beydili'nin Belediye Başkanlığı yaptı. MHP ile başladığı yolculuğuna AK Parti ile devam eden Celal Beydili, bu seçimlerde üç dönem kuralına takıldı. Beydili'nin üç dönemlik başarılı yönetimi sonrası, AK Parti beldede yeni bir adayla yola devam etme kararı aldı.

Celal Beydili'nin yerine Bozoğlu

Celal Beydili, Karacasu Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkılar sağladı. Beydili'nin projeleri, Karacasu'yu daha yaşanabilir bir yer haline getirirken, onun liderliğinde beldenin kültürel mirası da korundu ve geliştirildi. Şimdi, bu değerli miras, yeni aday Sedat Bozoğlu'na emanet.

Sedat Bozoğlu ile yeni vizyon

Karacasu'nun sevilen esnaflarından ve AK Parti Bolu Karacasu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Sedat Bozoğlu, AK Parti'nin yeni adayı olarak belirlendi. Bozoğlu'nun adaylığı, beldenin geleceği adına yeni umutlar ve beklentileri beraberinde getiriyor. Dinamik ve yenilikçi bir profil çizen Bozoğlu, Karacasu'nun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve vizyonu ile öne çıkıyor.

Celal Beydili hangi partiden aday?

MHP ile başladığı Karacasu Belediye Başkanlığı görevine Ak Parti ile devam eden Celal Beydili'nin bu dönem hangi partiden aday olacağı ya da bağımsız aday olup olmayacağı merak ediliyor. Beydili'nin ekibi ile birlikte bu kararı vereceği öğrenildi.

Seçim Öncesi Karacasu'nun Beklentileri

Karacasu halkı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine büyük bir ilgi ve beklenti ile bakıyor. Sedat Bozoğlu'nun liderliğinde, beldenin daha modern, yaşanabilir ve gelişmiş bir yer haline gelmesi bekleniyor. Bozoğlu'nun projeleri ve vaatleri, beldenin geleceğine yönelik umutları artırıyor.

Karacasu'nun geleceği için bir adım

Karacasu'nun geleceği, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile yeni bir yön kazanacak. Sedat Bozoğlu ve AK Parti'nin liderliğinde, beldenin daha parlak bir geleceğe sahip olması hedefleniyor. Bu seçim, Karacasu için sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda beldenin kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.