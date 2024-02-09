09 Şub 2024 - 11:36- Siyaset G:

AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi

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AK Parti, Bolu’nun merkeze bağlı Karacasu Belediyesi’nde Celal Beydili'nin üç dönemlik başarılı yönetiminin ardından, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeni bir döneme yeni isimle giriyor. AK Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı kim? Celal Beydili’nin yerine kim aday gösterildi? Celal Beydili hangi partiden aday? Haberimizde…

AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi mask
AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi
AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi
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Karacasu'da yeni bir dönem başlıyor

AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi

Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Karacasu’da uzun yıllardır Celal Beydili'nin Belediye Başkanlığı yaptı. MHP ile başladığı yolculuğuna AK Parti ile devam eden Celal Beydili, bu seçimlerde üç dönem kuralına takıldı. Beydili'nin üç dönemlik başarılı yönetimi sonrası, AK Parti beldede yeni bir adayla yola devam etme kararı aldı.

Celal Beydili'nin yerine Bozoğlu

AK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi

Celal Beydili, Karacasu Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkılar sağladı. Beydili'nin projeleri, Karacasu'yu daha yaşanabilir bir yer haline getirirken, onun liderliğinde beldenin kültürel mirası da korundu ve geliştirildi. Şimdi, bu değerli miras, yeni aday Sedat Bozoğlu'na emanet.

Sedat Bozoğlu ile yeni vizyon

Karacasu'nun sevilen esnaflarından ve AK Parti Bolu Karacasu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Sedat Bozoğlu, AK Parti'nin yeni adayı olarak belirlendi. Bozoğlu'nun adaylığı, beldenin geleceği adına yeni umutlar ve beklentileri beraberinde getiriyor. Dinamik ve yenilikçi bir profil çizen Bozoğlu, Karacasu'nun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve vizyonu ile öne çıkıyor.

Celal Beydili hangi partiden aday?

MHP ile başladığı Karacasu Belediye Başkanlığı görevine Ak Parti ile devam eden Celal Beydili'nin bu dönem hangi partiden aday olacağı ya da bağımsız aday olup olmayacağı merak ediliyor. Beydili'nin ekibi ile birlikte bu kararı vereceği öğrenildi.

Seçim Öncesi Karacasu'nun BeklentileriAK Parti, Bolu Karacasu’da isim değiştirdi

Karacasu halkı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine büyük bir ilgi ve beklenti ile bakıyor. Sedat Bozoğlu'nun liderliğinde, beldenin daha modern, yaşanabilir ve gelişmiş bir yer haline gelmesi bekleniyor. Bozoğlu'nun projeleri ve vaatleri, beldenin geleceğine yönelik umutları artırıyor.

Karacasu'nun geleceği için bir adım

Karacasu'nun geleceği, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile yeni bir yön kazanacak. Sedat Bozoğlu ve AK Parti'nin liderliğinde, beldenin daha parlak bir geleceğe sahip olması hedefleniyor. Bu seçim, Karacasu için sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda beldenin kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

# AK Parti, belediye, MHP

09 Şub 2024 - 11:36 Bolu- Siyaset

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