İki katlı bina küle döndü

Bolu’da sanayi sitesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın nedeniyle 2 katlı yapı küle döndü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokakta bulunan metal işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan içerisinde bulunan 2 katlı yapının içerisinde henüz belirlenemeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 katlı yapı alev topuna dönerken itfaiyelerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. 2 katlı yapıyı küle sönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.