Göztepe ve Michee Ngalina yollarını ayırdı Hartford Athletic yeni durağı oldu

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe, kadrosundaki önemli isimlerden biri olan Michee Ngalina'nın Hartford Athletic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Göztepe’den resmi açıklama
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla, Ngalina'nın yeni kulübüne kesin transfer olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bir dönemin sonu
2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Switchbacks FC'den Göztepe'ye katılan Michee Ngalina, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği süre içerisinde sahada gösterdiği
performansla dikkat çekti.
Oyuncunun Göztepe karnesi
Toplamda 16 karşılaşmada yer alan genç oyuncu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Ngalina, bu ayrılıkla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Hartford Athletic'e hoş geldin Ngalina
Göztepe'deki performansının ardından Michee Ngalina'nın kariyer yolculuğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek. Hartford Athletic, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak güçlenme hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Göztepe Kulübü, yapılan resmi açıklamada Michee Ngalina'ya teşekkürlerini iletti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.
Ngalina’nın sahalardaki yolculuğu
Michee Ngalina, futbol kariyerine Afrika'dan başlayarak Amerika kıtasına uzanan geniş bir yelpazede deneyim kazandı. Göztepe ile geçirdiği dönemde sergilediği performans, onun sahadaki yeteneklerini ve futbol anlayışını gözler önüne serdi. Hartford Athletic'e transferi, Ngalina'nın kariyerinde yeni bir meydan okuma ve büyüme fırsatı sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.