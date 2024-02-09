Göztepe ve Michee Ngalina yollarını ayırdı Hartford Athletic yeni durağı oldu

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe, kadrosundaki önemli isimlerden biri olan Michee Ngalina'nın Hartford Athletic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Göztepe’den resmi açıklama

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla, Ngalina'nın yeni kulübüne kesin transfer olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir dönemin sonu

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Switchbacks FC'den Göztepe'ye katılan Michee Ngalina, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği süre içerisinde sahada gösterdiği

performansla dikkat çekti.

Oyuncunun Göztepe karnesi

Toplamda 16 karşılaşmada yer alan genç oyuncu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Ngalina, bu ayrılıkla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Hartford Athletic'e hoş geldin Ngalina

Göztepe'deki performansının ardından Michee Ngalina'nın kariyer yolculuğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek. Hartford Athletic, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak güçlenme hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Göztepe Kulübü, yapılan resmi açıklamada Michee Ngalina'ya teşekkürlerini iletti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.

Ngalina’nın sahalardaki yolculuğu

Michee Ngalina, futbol kariyerine Afrika'dan başlayarak Amerika kıtasına uzanan geniş bir yelpazede deneyim kazandı. Göztepe ile geçirdiği dönemde sergilediği performans, onun sahadaki yeteneklerini ve futbol anlayışını gözler önüne serdi. Hartford Athletic'e transferi, Ngalina'nın kariyerinde yeni bir meydan okuma ve büyüme fırsatı sunuyor.