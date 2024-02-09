Fenerbahçe'nin golcü gücüne tecrübeli takviye: Yuvaya geri döndü!

Fenerbahçe'nin transfer dönemine damga vuran hamlesi, tecrübeli golcü Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katılması oldu. 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten sarı-lacivertli takıma geçiş yaptı.

Bu önemli transfer, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu, ve futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

Yeniden Fenerbahçe'de

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye dönüşüyle birlikte sarı-lacivertli formayı tekrar giymenin mutluluğunu yaşayacak. Fenerbahçe kulübü, yapılan resmi açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü F. Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu sezonki performansı

Serdar Dursun, bu sezon Fatih Karagümrük forması altında çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli forvetin gol katkısı, onun sahadaki etkinliğini ve gol yollarındaki becerisini ortaya koydu. Fenerbahçe, Serdar'ın bu performansından sezonun geri kalanında da yararlanmayı hedefliyor.

Kariyerinden kesitler

Serdar Dursun, kariyeri boyunca birçok farklı takımda forma giymiş bir golcü. Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth ve Darmstadt 98, tecrübeli futbolcunun kariyer yolculuğunda önemli duraklar arasında yer alıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Dursun, kısa bir süre sonra tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.