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Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

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Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak Muci, 8-10 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı! mask
Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!
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Transfer döneminin son saatlerinde, Beşiktaş büyük bir hamle yaparak kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlıların yeni transferi Ernest Muci, futbol dünyasını heyecanlandıran bir isim.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

Lisans kaydı çıktı

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile anlaşma sağladığını duyurdu. İstanbul'un köklü kulübü, Muci için TFF'ye lisans kaydını da tamamladı, böylece transfer resmiyet kazandı.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

Transferin detayları

Beşiktaş, Muci ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Transfer için öngörülen bonservis bedeli ise 8-10 milyon euro arasında değişiyor. Bu transfer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı kaliteyi ve geleceğe yönelik hedeflerini gösteriyor. Muci'nin transferi, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

İstanbul'a gelişi ve Beşiktaş ile buluşması

Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bugün 16:30'da İstanbul'a ayak basacak. Beşiktaş taraftarları, yeni transferlerini karşılamaya hazırlanıyor. Muci'nin bu transferle birlikte sahada göstereceği performans merak konusu.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

Ernest Muci kimdir?

Ernest Muci, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. 34 maçta 9 gol ve 2 asist ile takımına önemli katkılarda bulundu. 1.80 boyundaki genç futbolcu, aynı zamanda Arnavutluk Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri. Muci'nin Beşiktaş ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

# sezon

09 Şub 2024 - 14:37 İstanbul- Spor

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