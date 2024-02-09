Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Arnavut oyuncu imzayı attı!

Transfer döneminin son saatlerinde, Beşiktaş büyük bir hamle yaparak kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlıların yeni transferi Ernest Muci, futbol dünyasını heyecanlandıran bir isim.
Lisans kaydı çıktı
Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile anlaşma sağladığını duyurdu. İstanbul'un köklü kulübü, Muci için TFF'ye lisans kaydını da tamamladı, böylece transfer resmiyet kazandı.
Transferin detayları
Beşiktaş, Muci ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Transfer için öngörülen bonservis bedeli ise 8-10 milyon euro arasında değişiyor. Bu transfer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı kaliteyi ve geleceğe yönelik hedeflerini gösteriyor. Muci'nin transferi, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
İstanbul'a gelişi ve Beşiktaş ile buluşması
Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bugün 16:30'da İstanbul'a ayak basacak. Beşiktaş taraftarları, yeni transferlerini karşılamaya hazırlanıyor. Muci'nin bu transferle birlikte sahada göstereceği performans merak konusu.
Ernest Muci kimdir?
Ernest Muci, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. 34 maçta 9 gol ve 2 asist ile takımına önemli katkılarda bulundu. 1.80 boyundaki genç futbolcu, aynı zamanda Arnavutluk Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri. Muci'nin Beşiktaş ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.