A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele edeceği rakipleri ve maç fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar, Galler, İzlanda ve Karadağ ile kıyasıya bir rekabet içerisine girerken, turnuvanın heyecanı futbolseverleri şimdiden sarmaya başladı.

Başlangıç maçı Galler ile deplasmanda

Türkiye'nin Uluslar Ligi serüveni, 6 Eylül 2024 Cuma günü, TSİ ile 21.45'te, deplasmanda Galler ile yapılacak olan zorlu bir mücadele ile başlayacak. Bu önemli başlangıç maçı, grubun seyrini belirleyecek nitelikte olması açısından büyük önem taşıyor.

İlk ev sahibi maçı İzlanda karşısında

Takım, ilk ev sahibi maçını 9 Eylül 2024 Pazartesi günü, yine TSİ ile 21.45'te, güçlü rakibi İzlanda karşısında oynayacak. Bu karşılaşma, Türkiye'nin grup içerisindeki konumunu güçlendirmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Kritik karşılaşmalar ve grup sonu

11 Ekim ve 14 Ekim tarihlerinde sırasıyla Karadağ ve İzlanda ile olan maçlar, Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu daha da netleştirecek. Grubun son maçında ise 19 Kasım Salı günü, TSİ ile 22.45'te, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan milliler, bu maçla birlikte grup aşamasını tamamlayacak.

Önemli tarihler ve beklentiler

Her maçın kendi içinde bir hikaye barındırdığı bu turnuvada, Türkiye'nin performansı büyük bir merak konusu. Galler, İzlanda ve Karadağ gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek olan A Milli Takım, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her bir maçın Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak olması, taraftarların maçları takip etmesi açısından kolaylık sağlıyor.