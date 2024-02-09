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İşte Bolu’nun belediye başkan adayları

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31 Mart 2024 Yerel seçimleri Bolu Belediye Başkan Adayları merak ediliyor. 2024 Bolu belediye başkan adayları kimler? 2024 Bolu ilçe belediye başkan adayları kimler? Partilerin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde sandıktan çıkmayı bekleyecek olan il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri haberimizde…

İşte Bolu’nun belediye başkan adayları mask
İşte Bolu’nun belediye başkan adayları
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Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimlere kilitlendi. Bolu’da da tüm hızıyla devam eden yerel seçim çalışmaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ‘nun belirlediği takvim kapsamında sürüyor. Partilerin Bolu Belediye Başkanı adayları sahada çalışmalarını sürdürürken, ilçelerin de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.

Bolu’da da tüm yurtta olduğu gibi 31 Mart 2024 Yerel Seçim hazırlıkları devam ediyor. Partilerin Bolu Belediyesi Başkan adayları vatandaşın oyuna talip olurken Bolu’da beldelerle beraber toplam 12 olan ilçe belediye başkan adayının ismi de büyük oranda belirlendi.

Buna göre partilerin Bolu ilçelerinin belirlenen başkan adayı isimleri şöyle:

İşte Bolu’nun belediye başkan adayları

AK PARTİ

Merkez İlçe: Muhammed Emin Demirkol

Kıbrıscık:Kemal Aktaş

Mengen:Vural Turan

Mudurnu:Hüseyin Yağın

Seben:Fatih Kavak

Göynük: Mehmet Demiröz

Gerede:Mustafa Allar

Yeniçağa:Recai Çağlar

Dörtdivan:Hamza Efe

Karacasu: Sedat Bozoğlu

Taşkesti: Turgay Arıkan

CHP

Merkez İlçe: Tanju Özcan

Kıbrıscık: Emin Tekemen                                                 

Mengen: Turhan Bulut

Mudurnu: Doğan Onurlu

Seben: Uygar Oturakda

Göynük Ali Oral

Gerede: İsmail Ayyıldız

Yeniçağa: Nurettin Özkan

Dörtdivan: Adem Cobuloğlu

Karacasu: Ekrem Velioğlu

Taşkesti: Yasin Özdemir

Gökçesu Mehmet Yılmaz

MHP

Merkez İlçe: İlhan Durak

Kıbrıscık: Ersin Olkan

Mengen: Gültekin Çetinkaya

Mudurnu: Necdet Türker

Seben: Murat Özkan

Göynük: Metin Ölmez

Gerede: Mustafa Çiçek

Yeniçağa: Ersin Baş

Dörtdivan: Kadir Altundağ

Karacasu: İrfan Dülger

Taşkesti: Saim Çevik

Gökçesu: İsmail Batak

İYİ PARTİ

Merkez İlçe: Mansur Şen

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu: Emine Başar

Mudurnu:

Seben:

Göynük:

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu:

SP

Merkez: İsa Sayın

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu:

Mudurnu:

Seben:

Göynük:Erdal Gülen

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan: Mustafa Uludağ

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu

BTP

Merkez Mustafa Yağcı

Kıbrıscık İsmail İnceayan.

Karacasu Emrah Karakaya.

Mengen Mustafa Çelik.

Gökçesu Mehmet Gümüş.

Mudurnu Fatih Çekici.

Taşkesti Duran Özcan.

Yeniçağa Mesut Dikici

Dörtdivan Zeliha Ağladıoğlu.

Gerede Burak Şenol Doğan.

DEVA P

Merkez: Nadir Gürkan Yetkin

ZAFER P

Merkez: İlkay Bayrak

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu:

Mudurnu:

Seben:

Göynük:

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu

YRP

Merkez İlçe: Faruk Bayrakdar

Kıbrıscık:

Mengen: Ahmet Balçık

Gökçesu: Orhan Çibasmaz

Mudurnu:

Seben:

Göynük: Veysel Eker

Gerede: Veysel Ayeroğlu

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu:

 

 

 

# AK Parti, belediye, Türkiye, Bolu Belediyesi

09 Şub 2024 - 14:47 Bolu- Siyaset

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