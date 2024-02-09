İşte Bolu’nun belediye başkan adayları

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimlere kilitlendi. Bolu’da da tüm hızıyla devam eden yerel seçim çalışmaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ‘nun belirlediği takvim kapsamında sürüyor. Partilerin Bolu Belediye Başkanı adayları sahada çalışmalarını sürdürürken, ilçelerin de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.
Bolu’da da tüm yurtta olduğu gibi 31 Mart 2024 Yerel Seçim hazırlıkları devam ediyor. Partilerin Bolu Belediyesi Başkan adayları vatandaşın oyuna talip olurken Bolu’da beldelerle beraber toplam 12 olan ilçe belediye başkan adayının ismi de büyük oranda belirlendi.
Buna göre partilerin Bolu ilçelerinin belirlenen başkan adayı isimleri şöyle:
AK PARTİ
Merkez İlçe: Muhammed Emin Demirkol
Kıbrıscık:Kemal Aktaş
Mengen:Vural Turan
Mudurnu:Hüseyin Yağın
Seben:Fatih Kavak
Göynük: Mehmet Demiröz
Gerede:Mustafa Allar
Yeniçağa:Recai Çağlar
Dörtdivan:Hamza Efe
Karacasu: Sedat Bozoğlu
Taşkesti: Turgay Arıkan
CHP
Merkez İlçe: Tanju Özcan
Kıbrıscık: Emin Tekemen
Mengen: Turhan Bulut
Mudurnu: Doğan Onurlu
Seben: Uygar Oturakda
Göynük Ali Oral
Gerede: İsmail Ayyıldız
Yeniçağa: Nurettin Özkan
Dörtdivan: Adem Cobuloğlu
Karacasu: Ekrem Velioğlu
Taşkesti: Yasin Özdemir
Gökçesu Mehmet Yılmaz
MHP
Merkez İlçe: İlhan Durak
Kıbrıscık: Ersin Olkan
Mengen: Gültekin Çetinkaya
Mudurnu: Necdet Türker
Seben: Murat Özkan
Göynük: Metin Ölmez
Gerede: Mustafa Çiçek
Yeniçağa: Ersin Baş
Dörtdivan: Kadir Altundağ
Karacasu: İrfan Dülger
Taşkesti: Saim Çevik
Gökçesu: İsmail Batak
İYİ PARTİ
Merkez İlçe: Mansur Şen
Kıbrıscık:
Mengen:
Gökçesu: Emine Başar
Mudurnu:
Seben:
Göynük:
Gerede:
Yeniçağa:
Dörtdivan:
Karacasu:
Taşkesti:
Gökçesu:
SP
Merkez: İsa Sayın
Kıbrıscık:
Mengen:
Gökçesu:
Mudurnu:
Seben:
Göynük:Erdal Gülen
Gerede:
Yeniçağa:
Dörtdivan: Mustafa Uludağ
Karacasu:
Taşkesti:
Gökçesu
BTP
Merkez Mustafa Yağcı
Kıbrıscık İsmail İnceayan.
Karacasu Emrah Karakaya.
Mengen Mustafa Çelik.
Gökçesu Mehmet Gümüş.
Mudurnu Fatih Çekici.
Taşkesti Duran Özcan.
Yeniçağa Mesut Dikici
Dörtdivan Zeliha Ağladıoğlu.
Gerede Burak Şenol Doğan.
DEVA P
Merkez: Nadir Gürkan Yetkin
ZAFER P
Merkez: İlkay Bayrak
Kıbrıscık:
Mengen:
Gökçesu:
Mudurnu:
Seben:
Göynük:
Gerede:
Yeniçağa:
Dörtdivan:
Karacasu:
Taşkesti:
Gökçesu
YRP
Merkez İlçe: Faruk Bayrakdar
Kıbrıscık:
Mengen: Ahmet Balçık
Gökçesu: Orhan Çibasmaz
Mudurnu:
Seben:
Göynük: Veysel Eker
Gerede: Veysel Ayeroğlu
Yeniçağa:
Dörtdivan:
Karacasu:
Taşkesti:
Gökçesu:
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.