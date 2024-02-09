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Bolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?

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Motorin fiyatlarına yeni zam geliyor. Motorin fiyatları ne kadar olacak? Motorine zam geliyor, Bolu’da motorin ne kadar olacak? Motorin fiyatlarına yeni düzenleme, akaryakıta zam, detaylar haberimizde…

Bolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak? mask
Bolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?
Bolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?
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Motorin fiyatlarına yeni zam geliyor. Pazartesi Günü Motorine 1.40 TL zam bekleniyor. Bu akşam ise yeni düzenleme ile Bolu’da motorinin 42.49 TL/LT olan fiyatına, 42.55 TL/LT olarak 6 kuruşluk bir düzenleme gelecek.

Motorine zam

Bolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?

Motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı duyuruldu. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu zamla birlikte, motorin fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Türkiye'de motorin fiyatlarına yeni bir zam daha yapılacağı açıklandı. 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamla birlikte, motorine 1 lira 40 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki artışlar ve vergiler, akaryakıt fiyatlarında sürekli bir artışa neden oluyor. Özellikle Temmuz ayında akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan 5 liralık zam, akaryakıt fiyatlarında bir zam fırtınasının başlamasına yol açtı.

Motorin fiyatlarındaki artış trendiBolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?

Son dönemde, döviz kurlarındaki artış ve uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, motorin başta olmak üzere tüm akaryakıt ürünlerinde fiyat artışlarına neden oluyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına yapılacak olan 1 lira 40 kuruşluk zam, bu trendin devam ettiğini gösteriyor.

Akaryakıtta zam fırtınasıBolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?

Temmuz ayında akaryakıt üzerindeki ÖTV'ye yapılan 5 liralık zam, akaryakıt fiyatlarında bir zam fırtınasının başlamasına neden oldu. Bu zam, akaryakıt fiyatlarının neredeyse her hafta artmasına yol açtı. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış, hem bireysel tüketicileri hem de taşımacılık sektörünü doğrudan etkiliyor.

Motorin fiyatlarındaki beklenen artışBolu’da motorin fiyatı ne kadar olacak?

Sektörden gelen son bilgilere göre, 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren motorine yapılacak olan 1 lira 40 kuruşluk zam, motorin fiyatlarının daha da artmasına neden olacak. Kocaeli'de güncel motorin fiyatı 41.70 TL/LT iken, Bolu'da motorin fiyatı 42.49 TL/LT'den 42.55 TL/LT'ye yükselmesi bekleniyor.

# Türkiye

09 Şub 2024 - 16:55 - Güncel

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