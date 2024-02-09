Roman vatandaşlar “çingene” lafını yediremedi!

Bugün saat 15.00 sularında Bolu karaçayır mahallesi, PTT Merkez Şubesi içerisinde gerçekleşen olayda, iddialara göre, sıra bekleyen taraflar arasında “çingene” tartışması yaşandı. Sözlü atışma büyüyünce iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören roman vatandaşlar çileden çıkınca ortalık karıştı.

Roman vatandaşlar saldırmaya kalkıştı!

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. İkili taraflar iş yerinden çıkartıldıktan sonra olay dışarıda devam etti. Roman vatandaşlar, kendilerine “çingene” dediğini iddia ettikleri kadına, “bizi şikayet edersen olay farklı yerlere gider” diyerek tehditte bulundu.

Cumhurbaşkanı bile bize hak veriyor!

Bir Roman vatandaş, “Cumhurbaşkanı bize “çingene” denmesini yasakladı. Senin donuna kadar alırım!” dedi. Saldırıya uğrayan kadın ise “yeter artık bunlardan çektiğimiz. Şikayetçi oluyorum ben” diye polise sığındı.

Basın mensuplarına tehditler yağdı!

Olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına saldırmaya çalışan Roman vatandaşları, “ne çekiyorsunuz? Siz bu görüntüleri bir yerde paylaşın o zaman neler oluyor gör!” diyerek tehdit ettiler. Polisin gözü önünde tehditle yağdıran Roman Vatandaşlar ağza alınmayacak küfürler savurdular.

Vatandaşlar, olanları anbean seyretti!

Kavganın yaşandığı anlarda çevredeki vatandaşlar, olanları anbean izledi. Bir vatandaş “roman vatandaşları PTT iş yerinde sık sık bulunuyorlar. Kalabalık halde olup, bu tarz kavgaları genellikle oluyor zaten. Uzak durmalıyız!” Dedi.

Karakolluk oldular!,

Polis ekipleri güçlükle roman vatandaşları ekip arabalarına bindirdi. 5 Kişi ifadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.