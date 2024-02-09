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MHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi

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Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu'nun ulaşım ve şehircilik sorunlarına dikkat çekerek, İmaret Meydanı Projesi ile şehre yeni bir soluk getireceklerini vurguladı. Durak, "Yaptım oldu" yaklaşımıyla değil, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak Bolu'nun çehresini değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

MHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi mask
MHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi
MHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi
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Bolu'nun ulaşım ve şehircilik alanında yaşadığı sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, İmaret Meydanı Projesi ile şehrin trafik ve kültürel yapısını yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Durak, projenin Bolu'nun sosyal ve estetik değerlerine katkı sağlayacağını belirtiyor.

İmaret Meydanı Projesi ve Bolu'nun dönüşümü

MHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi

İlhan Durak, Bolu Belediyesi'nin İmaret Meydanı ve Demokrasi Meydanı'nı birleştirme projesiyle ilgili olarak, "Bu proje, tüm belediye başkanlarının hayaliydi, biz gerçekleştireceğiz" dedi. Durak, meydanların birleştirilmesiyle Bolu'nun daha aktif ve estetik bir meydana kavuşacağını ifade etti. Proje, kamulaştırılan iki binanın yıkılması ve çevre düzenlemeleri ile ışıklandırma çalışmalarının tamamlanması sonucu hayata geçirildi.

Ulaşım sorununa dikkat çektiMHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi

Durak, Bolu'da yaşanan ulaşım ve trafik sorunlarına dikkat çekerek, "Her yer göbeklerle çözülmüyor. Ulaşım sorununu halledelim, kültürü devam ettirip trafiği daha aktif hale getirebiliriz" şeklinde konuştu. Aday, şehrin ulaşım altyapısını iyileştirmek için kapsamlı bir planlama ve uzmanlarla iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bolu'nun gelişimi için kapsamlı vizyonMHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi

Durak, Bolu'nun doğal güzelliklerine rağmen gelişim açısından yeterli adımların atılmadığını vurgulayarak, şehrin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışacaklarını belirtti. "Bu şehre bir şeyler katalım artık" diyen Durak, ulaşım, imar, turizm ve yatırım gibi alanlarda Bolu'nun ihtiyaç duyduğu gelişmeleri sağlamak için kararlı bir tutum sergilediğini ifade etti.

D- 100 Karayolu ve trafik güvenliğiMHP’nin Adayı İlhan Durak'tan Meydan Projesi

Durak, D-100 karayolunun Bolu içindeki kullanımının trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, bu sorunun çözümü için köprülü kavşaklar gibi altyapı projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Aday, "En kıymetli şey can. D-100'ü şehir içi yol gibi kullanmamalıyız" diyerek, trafik güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

İlhan Durak'ın Bolu Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyon, şehrin hem kültürel hem de altyapısal anlamda gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Durak, mevcut sorunlara pratik ve kapsamlı çözümler sunarak Bolu'nun geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

 

# belediye, Bolu Belediyesi, Çevre, trafik

09 Şub 2024 - 22:00 - Siyaset

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