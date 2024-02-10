Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kıbrısçık ilçesini ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gerçekleştirdiği Kıbrısçık ziyaretinde; Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrısçık Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.
İkinci dönem başladı, ziyaretler devam ediyor
Eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla beraber, okullardaki inceleme çalışmalarını arttıran Vali Kılıç, ardından da Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yatılı Pansiyonu’nu ziyaret etti.
Kıbrıscık ziyareti spor tesisleri ile devam etti
Bolu Valisi Erkan Kılıç, ilçedeki ziyaretlerine Kıbrıscık Spor Tesisi ile Sentetik Futbol Sahası’nda devam ederken; ayrıca yapımı devam eden İlçe Gençlik Merkezi’ne ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.