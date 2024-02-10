Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kıbrısçık ilçesini ziyaret etti

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, gerçekleştirdiği Kıbrısçık ziyaretinde; Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrısçık Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

İkinci dönem başladı, ziyaretler devam ediyor

Eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla beraber, okullardaki inceleme çalışmalarını arttıran Vali Kılıç, ardından da Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yatılı Pansiyonu’nu ziyaret etti.

Kıbrıscık ziyareti spor tesisleri ile devam etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, ilçedeki ziyaretlerine Kıbrıscık Spor Tesisi ile Sentetik Futbol Sahası’nda devam ederken; ayrıca yapımı devam eden İlçe Gençlik Merkezi’ne ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.