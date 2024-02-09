09 Şub 2024 - 21:00 - Güncel

Bolu Orman Genel Müdürlüğü’nden personele Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Maaş Modülü eğitimi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, personelin özlük haklarına ilişkin bilgilerin saklanması ve maaş hesaplamalarının yapılması amacıyla Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Maaş Modülü hakkında hizmet içi eğitim semineri düzenledi.