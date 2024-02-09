Bolu Orman Genel Müdürlüğü’nden personele Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Maaş Modülü eğitimi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Maaş Modülü eğitimine birçok personel katılım sağladı.
Eğitim sonunda 40 personel sertifikalarını aldı
Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın başkanlığında gerçekleştirilen eğitime, Sinop Üniversitesi Uzman Eğitici Hasip Ağırçeli ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanı Behçet Ener eğitmen olarak katılırken; seminer, 06-09 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Toplam 40 personelin bulunduğu eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.