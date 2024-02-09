Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce seyahatinde ilgi ile karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci kez aday gösterdiği mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hemşeri ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi öncesinde yoğun bir programla Bolu’daki ziyaretlerini sürdüren Özcan, bu sefer Düzce’de vatandaşlarla buluştu.
Düzceli vatandaşlardan Özcan’a yoğun ilgi
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Özcan, “Düzce ziyaretinde kendimi Bolu’da gibi hissettim. Yiğit Düzce halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Düzce ve Bolu üvey değil, öz kardeştir” ifadelerini kullandı. Düzceli vatandaşların Başkan Özcan’a tepkilerine yer verilen videoda Orhan Hakalmaz’ın ‘Sevilir’ şarkısı kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.