Bolu BİM Mağazalarında 16 Şubat 2024 indirimleri

Bolu BİM'ler de 16 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu: Teknolojiden Ev Gereçlerine Büyük Fırsatlar. BİM, 16 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. LG Smart TV'den HP Notebook'a, ev gereçlerinden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. İşte kategorilere göre ayrılmış, BİM'in bu haftaki cazip fırsatları:
Teknoloji ve Elektronik
Dijitsu 58'' 4K Ultra HD WebOs TV: 11.999 TL
TCL 43'' Smart Google TV: 8.999 TL
Senna 43'' Full HD Android TV: 6.299 TL
Philips AirFryer: 6.199 TL
Arnica Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL
Arnica Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu: 7.999 TL
Işılı Alevli Hava Nemlendirici: 499 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL
3 Basamaklı Merdiven: 499 TL
Katlanır Masa Dijital Baskı: 499 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet: 55 TL
Toprak Güveç Tencere: 65 TL
Süzgeçli Kesim Panosu: 34.50 TL
Silikon 4'lü Moffin / 16'li Çikolata Kalıbı: 49.50 TL
Ev Tekstili ve Giyim
Blackout Perde: 119 TL
Jakarlı Koltuk Şalı: 79 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü: 109 TL
Erkek Spor Çanta: 139 TL
Kadın Spor Çanta: 119 TL
Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL
Yüksek Taban Kadın Spor Ayakkabı: 329 TL
Oduncu Gömlek: 179 TL
Erkek Eşofman Altı: 139 TL
Tam fermuarlı Kadın Polar Üst: 159 TL
Kamuflaj Desenli Kadın Sweatshirt: 149 TL
Kamuflaj Desenli Kadın Tayt: 99 TL
Balıkçı Çizme: 199 TL
Kamuflaj Yağmurluk: 229 TL
Düğmeli Kadife Kadın Pijama Takımı: 279 TL
Oyuncak ve Eğlence
İlk Etkinlik Setim: 199 TL
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot: 129 TL
Oto Taşıyıcı: 119 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler: 199 TL
Tekli Metal Araba: 24.50 TL
2'li Puzzle: 49 TL
Diş Doktoru Seti: 89 TL
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu: 59 TL
Pelüş Eğlenceli Defter: 119 TL
Bu hafta BİM mağazalarında yer alacak indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Teknolojiden ev gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar birçok kategoride cazip indirimler sizi bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.