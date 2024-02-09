Bolu BİM Mağazalarında 16 Şubat 2024 indirimleri

Bolu BİM'ler de 16 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu: Teknolojiden Ev Gereçlerine Büyük Fırsatlar. BİM, 16 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. LG Smart TV'den HP Notebook'a, ev gereçlerinden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. İşte kategorilere göre ayrılmış, BİM'in bu haftaki cazip fırsatları:

Teknoloji ve Elektronik

Dijitsu 58'' 4K Ultra HD WebOs TV: 11.999 TL

TCL 43'' Smart Google TV: 8.999 TL

Senna 43'' Full HD Android TV: 6.299 TL

Philips AirFryer: 6.199 TL

Arnica Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL

Arnica Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL

Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu: 7.999 TL

Işılı Alevli Hava Nemlendirici: 499 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL

KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL

3 Basamaklı Merdiven: 499 TL

Katlanır Masa Dijital Baskı: 499 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet: 55 TL

Toprak Güveç Tencere: 65 TL

Süzgeçli Kesim Panosu: 34.50 TL

Silikon 4'lü Moffin / 16'li Çikolata Kalıbı: 49.50 TL

Ev Tekstili ve Giyim

Blackout Perde: 119 TL

Jakarlı Koltuk Şalı: 79 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü: 109 TL

Erkek Spor Çanta: 139 TL

Kadın Spor Çanta: 119 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL

Yüksek Taban Kadın Spor Ayakkabı: 329 TL

Oduncu Gömlek: 179 TL

Erkek Eşofman Altı: 139 TL

Tam fermuarlı Kadın Polar Üst: 159 TL

Kamuflaj Desenli Kadın Sweatshirt: 149 TL

Kamuflaj Desenli Kadın Tayt: 99 TL

Balıkçı Çizme: 199 TL

Kamuflaj Yağmurluk: 229 TL

Düğmeli Kadife Kadın Pijama Takımı: 279 TL

Oyuncak ve Eğlence

İlk Etkinlik Setim: 199 TL

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot: 129 TL

Oto Taşıyıcı: 119 TL

Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler: 199 TL

Tekli Metal Araba: 24.50 TL

2'li Puzzle: 49 TL

Diş Doktoru Seti: 89 TL

Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu: 59 TL

Pelüş Eğlenceli Defter: 119 TL

Bu hafta BİM mağazalarında yer alacak indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Teknolojiden ev gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar birçok kategoride cazip indirimler sizi bekliyor.