Zonguldak Devrek- Bolu Yedigöller arasındaki yolda çalışmalar başladı

Yedigöller yolunda çalışmalar başladı

Sel felaketi sonrası ağır hasar alan Devrek-Yedigöller yolunda çalışmalar başladı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, inceleme çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, ahşap kullanımını yaygınlaştırma projesi kapsamında Yedigöller'e ziyarete gelen vatandaşlara hizmet vermek amacıyla geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören köprünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaya başladığını belirtti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü, projeyi anlattı

Bayraktaroğlu, "Yedigöller'e yılda ortalama 100 ila 200 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi gelmekte ve bu ziyaretçilerin tamamı bu köprüyü kullanmaktadır. Yapacağımız ahşap köprü projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Yedigöller'e gelen vatandaşların ulaşımını sağlamanın yanı sıra üretim sahalarına erişimi sağlayan, aynı zamanda ormancılık hizmetlerinin görülmesinde büyük önem taşıyan ana nakliyat yollarına öncelik vererek, ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden, maksimum verim alınabilecek, ekonomik, kalıcı, ve sürdürülebilir orman yönetimine uygun malzeme ve tekniklerle bir ahşap köprü yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

2023’te yapılan yeni yollar, yerinde incelendi

Planlama çalışmalarına Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz ile Dirgine İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri ve diğer teknik ekibin katıldığını belirtti. Daha sonra Dirgine İşletme Müdürlüğü'nde 2023 yılında yapılan yeni yol çalışmalarının yerinde incelendiği aktarıldı.

Yollarının, Bolu’ya örnek olması bekleniyor

Böylelikle Yığılca yolunun ardından yapımının kısa süre sonra tamamlanması beklenen Zonguldak’ın Devrek ilçesinden yapılan yol, Bolu’nun yeryüzü cenneti Yedigöller Milli Parkı’na giden bir diğer alternatif güzergâh olacak. Bolu’da ise dünyaca ünlü Yedigöller yolu, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özel İdare'nin yol bakım ve iyileştirme konusunda yetersiz kaldığı eleştirileri sürerken, Devrek’ten yapılan yolun Bolu’ya örnek olması bekleniyor.