TÜİK 2024 yılı Ocak ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini açıkladı: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? BIST, Euro, Amerikan Doları, Mevduat Faizi, Külçe Altın En çok ne kaybettirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı kamuoyuna açıkladı. Bu verilere göre, külçe altın aylık bazda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile değerlendirildiğinde %0,35 oranında en yüksek reel getiri oranını sağladı.
Altın, yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu
TÜFE ile indirgendiğinde ise, külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.
BIST 100 endeksi, %2,96 oranında yatırımcısına zarar ettirdi
Yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %0,58, dolar %0,71, euro %0,78, mevduat faizi (brüt) %1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise, BIST 100 endeksi %2,96, dolar %3,09, euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına zarar ettirdi.
En çok altın, en az borsa kazandırdı
Üç aylık değerlendirmede, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,37 oranında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,30 oranlarında yatırımcısına en çok zarar ettiren yatırım aracı oldu.
Borsa ocak ayında ne kadar kazandırdı?
Altı aylık değerlendirmede, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76 oranında en yüksek reel getiri sağlarken, TÜFE ile indirgendiğinde %8,26 oranında yatırımcısına zarar ettirdi. Aynı dönemde DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,50 oranlarında en çok zarar ettiren yatırım aracı oldu.
Külçe altın ocak ayında ne kadar kazandırdı?
Yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,93 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
2024 yılının ocak ayında hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Yıllık bazda, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro %12,40, Amerikan Doları %11,03 ve BIST 100 endeksi %5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %20,98 ve DİBS %48,25 oranlarında yatırımcısına zarar ettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise, euro %1,69, dolar %2,88, BIST 100 endeksi %7,75, mevduat faizi (brüt) %30,88 ve DİBS %54,73 oranlarında yatırımcısına zarar ettirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.