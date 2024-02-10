10 Şub 2024 - 13:00- Sağlık G:

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin, yaptığı açıklamada, tütün kullanımının ve dumana maruz kalmanın özellikle çocuklarda astım ve alerji riskini artırdığını belirtti.

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi mask
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doç. Dr. Sema Şirin, tütün kullanımının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, sigara kullanımının ve tütün dumanına maruz kalmanın vücutta çeşitli hastalıklara yol açabileceğini ifade etti. Aktif ve pasif içiciliğin benzer şekilde olumsuz sağlık etkilerine sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca, Şirin, tütün kullanımının ve dumana maruz kalmanın hava yollarında aşırı duyarlılığa yol açtığını belirterek, bu durumun özellikle alerjik hastalıkların gelişiminde etkili olduğunu vurguladı.

Çocuklarda etkilenim 2 ila 4 kat daha fazla

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi

Çocuklarda bu etkilenimin daha fazla olduğunu dile getiren Şirin, tütün kullanımının astım ve alerji gibi hastalıkların gelişiminde ve mevcut hastalıkların alevlenmesinde risk oluşturduğunu belirtti.

Pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda hastalık sıklığında da bir artışın söz konusu olabildiğine dikkati çeken Şirin, şunları dile getirdi:

Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyorÇocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi

"Tütün dumanına maruz kalan çocuklarda 2-4 kat arasında astım riski artmaktadır. Hatta gebelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde ilk bir yıl içinde tütün kullanmayanlara oranla 2-4 kat arasında da astım riskinin yükseldiği ortaya konmuştur. Yılda 300'den fazla sigara tüketen ergenlerde de astım riskinin 4-8 kat arasında arttığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bebeklik döneminde astım tanısı olanlar tedaviyle iyileşebilirken, bu kişilerin yetişkinlikte tütün ürünleri kullanması halinde geçirilen hastalığı tekrarladığı belirlenmiştir. Aynı şekilde pasif içicilik, çocuklarda alerjik hastalıkların gelişmesi açısından da 2-4 kat oranında riski artırmaktadır."

Sigara dumanı enfeksiyon sıklığını artırıyorÇocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi

Doç. Dr. Sema Şirin, kapalı ortamlarda biriken gazlara ek olarak sigara dumanının da hava kalitesini düşürdüğünü ve bu durumun çocuklarda astım dışında çeşitli solunum sorunlarına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumun bronşiyolitlerin görülmesine ve enfeksiyon sıklığının artmasına yol açtığını ifade etti.

Alerjik reaksiyonlara ilişkin bilgi

Astım ve alerjik reaksiyonlara ilişkin de bilgi veren Şirin, şunları ifade etti:

"Enfeksiyon sonrasında öksürüğün bir aydan fazla devam etmesi, özellikle geceleri öksürüğün artması, koşma, ağlama, gülme gibi durumlarda hırıltı şeklinde kuru öksürüğün başlaması astım belirtileri olabilir. Burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kızarıklık olması halinde de çocuğun alerji açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı çocuklarda da her enfeksiyondan sonra iyileşme süresi uzun sürebilir. Sigara dumanına maruziyetin kesilmesi halinde, astım ve alerji tanısı bulunan çocukların iyileşme süreci iyi giderken, pasif içiciliğin devam etmesi durumunda artan hastane yatışları hatta yoğun bakıma kadar gidebilen ağır solunum yolu enfeksiyonları görülebiliyor."

# Sağlık, yol, hava

10 Şub 2024 - 13:00 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL