Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin “Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor” dedi

Doç. Dr. Sema Şirin, tütün kullanımının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, sigara kullanımının ve tütün dumanına maruz kalmanın vücutta çeşitli hastalıklara yol açabileceğini ifade etti. Aktif ve pasif içiciliğin benzer şekilde olumsuz sağlık etkilerine sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca, Şirin, tütün kullanımının ve dumana maruz kalmanın hava yollarında aşırı duyarlılığa yol açtığını belirterek, bu durumun özellikle alerjik hastalıkların gelişiminde etkili olduğunu vurguladı.

Çocuklarda etkilenim 2 ila 4 kat daha fazla

Çocuklarda bu etkilenimin daha fazla olduğunu dile getiren Şirin, tütün kullanımının astım ve alerji gibi hastalıkların gelişiminde ve mevcut hastalıkların alevlenmesinde risk oluşturduğunu belirtti.

Pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda hastalık sıklığında da bir artışın söz konusu olabildiğine dikkati çeken Şirin, şunları dile getirdi:

Dumana maruz kalan çocuklarda astım riski artıyor

"Tütün dumanına maruz kalan çocuklarda 2-4 kat arasında astım riski artmaktadır. Hatta gebelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde ilk bir yıl içinde tütün kullanmayanlara oranla 2-4 kat arasında da astım riskinin yükseldiği ortaya konmuştur. Yılda 300'den fazla sigara tüketen ergenlerde de astım riskinin 4-8 kat arasında arttığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bebeklik döneminde astım tanısı olanlar tedaviyle iyileşebilirken, bu kişilerin yetişkinlikte tütün ürünleri kullanması halinde geçirilen hastalığı tekrarladığı belirlenmiştir. Aynı şekilde pasif içicilik, çocuklarda alerjik hastalıkların gelişmesi açısından da 2-4 kat oranında riski artırmaktadır."

Sigara dumanı enfeksiyon sıklığını artırıyor

Doç. Dr. Sema Şirin, kapalı ortamlarda biriken gazlara ek olarak sigara dumanının da hava kalitesini düşürdüğünü ve bu durumun çocuklarda astım dışında çeşitli solunum sorunlarına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumun bronşiyolitlerin görülmesine ve enfeksiyon sıklığının artmasına yol açtığını ifade etti.

Alerjik reaksiyonlara ilişkin bilgi

Astım ve alerjik reaksiyonlara ilişkin de bilgi veren Şirin, şunları ifade etti:

"Enfeksiyon sonrasında öksürüğün bir aydan fazla devam etmesi, özellikle geceleri öksürüğün artması, koşma, ağlama, gülme gibi durumlarda hırıltı şeklinde kuru öksürüğün başlaması astım belirtileri olabilir. Burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kızarıklık olması halinde de çocuğun alerji açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı çocuklarda da her enfeksiyondan sonra iyileşme süresi uzun sürebilir. Sigara dumanına maruziyetin kesilmesi halinde, astım ve alerji tanısı bulunan çocukların iyileşme süreci iyi giderken, pasif içiciliğin devam etmesi durumunda artan hastane yatışları hatta yoğun bakıma kadar gidebilen ağır solunum yolu enfeksiyonları görülebiliyor."