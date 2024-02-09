Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, yol kontrol faaliyetlerine katıldı

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Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri, yol kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla okul çevrelerinde asayiş uygulamalarını arttıran Emniyet, yol kontrolleri faaliyetlerinde de sürdürüyor.

Kaymakam Düzgün’den bilgilendirme

Bugün Gerede yolu üzerinde gerçekleştirilen kontrol uygulamasında, Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği personellerine ise Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün eşlik etti. Düzgün, vatandaşlara yol güvenliği hususlarında bilgilendirme yaptı.