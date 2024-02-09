Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, yol kontrol faaliyetlerine katıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri, yol kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla okul çevrelerinde asayiş uygulamalarını arttıran Emniyet, yol kontrolleri faaliyetlerinde de sürdürüyor.
Kaymakam Düzgün’den bilgilendirme
Bugün Gerede yolu üzerinde gerçekleştirilen kontrol uygulamasında, Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği personellerine ise Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün eşlik etti. Düzgün, vatandaşlara yol güvenliği hususlarında bilgilendirme yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.