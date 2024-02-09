AK Parti eski il başkanlarından Demirkol’a tüyolar…

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı olarak, "Seninle Dolu Dolu Bolu" mottosuyla, enerjik bir seçim kampanyası yürütüyor. Eski il başkanlarından esnafa, kadın kollarından mahalle ziyaretlerine kadar her alanda destek arayan Demirkol, Bolu'nun her köşesinde vatandaşlarla buluşuyor ve projelerini paylaşıyor.

Demirkol'un Bolu için yoğun kampanya maratonu

Bolu Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin güçlü adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Seninle Dolu Dolu Bolu" sloganıyla seçim kampanyasını her alanda yoğunlaştırıyor. Bolu'nun dört bir yanını kapsayan bu enerjik kampanya, Demirkol'un her kesimden seçmene ulaşma hedefini ve Bolu'ya olan tutkusunu yansıtıyor. Kampanya, eski il başkanlarından esnafa, kadın kollarından mahalle ziyaretlerine kadar geniş bir yelpazede destek arayışını içeriyor.

Tecrübeyle harmanlanan stratejik buluşmalar

Demirkol'un kampanya stratejisi, tecrübenin önemini vurguluyor. Bu bağlamda, AK Parti'nin Bolu'daki eski il başkanları Nurettin Doğanay ve ERPA Lojistik Müdürü Ömer Sayın ile gerçekleştirilen ziyaretler, seçim sürecinde kritik istişareler olarak öne çıkıyor. Bu tecrübeli isimlerle yapılan buluşmalar, Demirkol'un kampanyasına derinlik kazandırıyor ve yerel siyasetteki deneyimli figürlerden alınan destekle kampanyanın genişlemesine yardımcı oluyor.

Esnaf ve sanayi sitesi ziyaretlerinde diyalog köprüleri

Bolu Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve site yönetimi ile yapılan toplantılar, Demirkol'un kampanyasının önemli bir parçası. Burada, "hizmet belediyeciliğini Bolu'ya getirme" vaadiyle projelerini anlatan Demirkol, esnafın sorunlarını dinleyerek onların desteğini arıyor. Bu ziyaretler, Demirkol'un yerel işletmelerle kurduğu diyalog köprülerini ve esnafın sorunlarına duyarlılığını gösteriyor.

Kurumsal desteğin peşinde kurum ziyaretleri

Demirkol'un kampanya programı, kurum ziyaretlerini de kapsıyor. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe ve ekibiyle yapılan görüşmeler, kampanyaya kurumsal bir destek ve geniş çaplı planların vurgulanmasını sağlıyor. Bu ziyaretler, Demirkol'un projelerine olan inancını ve Bolu için geniş vizyonunu ortaya koyuyor.

Kapı kapı destek arayan mahalle ziyaretleri

Karacaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen ev ziyaretleri, Demirkol ve AK Parti Bolu Kadın Kolları'nın seçim çalışmalarında halka olan yakınlığını sergiledi.