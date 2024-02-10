Enflasyon karşısında TL değer kaybederken, Ersan Şen 500 ve 1000 TL’lik banknotlar gelebilir dedi

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, ilk kez kameraların karşısına geçerek yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak belirledi.
Yeni Banknot İddiaları Yeniden Gündemde
Karahan'ın sunumunun ardından, ekonomi gündeminde yeni banknot iddiaları tekrar gündeme geldi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in 'Atatürk' çıkışı dikkat çekti.
"500 TL ve 1000 TL'lik Banknotlara Hazır Olun"
Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında yaptığı konuşmada, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların geleceğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Şen, ayrıca banknotlarda Atatürk ve Anıtkabir'e ilişkin vurgular yaparak dikkat çekti.
Eleştiriler Merkez Bankası'na Yöneltildi
Şen, Merkez Bankası Başkanı Karahan'a eleştiriler yöneltirken, bankanın politikalarını sorguladı ve doların sabitlenmeye çalışılmasını seçim kaygısına bağladı. Özellikle döviz kuru politikasını sert bir dille eleştirdi.
500 ve 1000 TL'lik Banknot Basımı Talepleri
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın çağrısının yanı sıra, sabit üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı olan Özgür Demirtaş, 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılmasını talep etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.