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Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

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Trendyol 1.Lig 22. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün evinde Kocaelispor’u konuk ediyor. Peki Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede? mask
Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?
Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?
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Trendyol 1.Lig 22. Haftasında Boluspor, evinde Atatürk Stadyumu'nda, Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi olarak belirlendi.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Kocaelispor ile Boluspor 36. randevuda

Bugün gerçekleşecek maç iki takımın 36. karşılaşması olacak ve futbolseverlerin dikkatle takip ettiği bir mücadele vaat edecek.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Ligdeki pozisyonlar ve form durumları

Kocaelispor, şu an ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alırken, Boluspor ise 32 puanla dokuzuncu sırada kendine yer bulmuş durumda. İki takım da son dönemdeki performanslarıyla dikkat çekiyor; her ikisi de son üç maçından galibiyetle ayrılarak formda olduklarını kanıtladılar.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Kocaelispor'un dış sahada gücü

Kocaelispor'un bu sezon dış sahada sergilediği performans, takımın gücünü ortaya koyuyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 10 maçın 7'sini kazanan Kocaelispor, hiç beraberlik almadan bu başarıyı elde etti.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Boluspor'un evindeki dengeli performans

Boluspor ise evinde oynadığı maçlarda dengeli bir performans sergileyerek 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Son iki iç saha maçından galibiyetle ayrılan Boluspor, bu seriyi Kocaelispor karşısında da devam ettirme peşinde.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Rekabetin tarihçesi

Geçmişten günümüze iki takım arasındaki rekabet her zaman dengeli ve çekişmeli geçmiş. Şimdiye kadar yapılan 35 maçın 11'ini Boluspor, 12'sini Kocaelispor kazanırken, 12 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Maçın kilit oyuncusu

Boluspor'un savunma oyuncusu Veaceslav Posmac, bu sezonki performansıyla takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Toplamda 3 golü bulunan 33 yaşındaki oyuncu, son üç lig maçında 2 gol kaydederek takımına önemli katkılarda bulundu.

Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

# sezon, Boluspor, Trendyol 1.Lig

11 Şub 2024 - 10:39 Bolu- Spor

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