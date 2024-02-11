O cami ibadete açıldı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 1876 yılında yapılan Köseler Köyü Cami, restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Köseler köyü restore edilen camisine kavuştu. 1876 yılında yapılan Köseler Köyü Cami, tavan, kürsü ve minberi aslına uygun şekilde restore edildi. Cuma namazı ile yeniden Köseler Köyü Cami ve Köy Odalarına cemaat kavuştu.
Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın katılımıyla ibadete açılan camide namaz kılındı. Vali Erkan Kılıç, “Caminin restorasyonuna vesile olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti; ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.