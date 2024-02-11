Bolu'da MHP'nin kadın gücü

Durak ve destekçileri

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "Gece uyumadan, gündüz oturmadan" sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Durak'ın bu kararlı tutumu, Milliyetçi-Ülkücü harekete gönül veren destekçileri tarafından da benimsenmiş durumda. Sahada, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmamak için gece gündüz demeden çalışan bir ekip, Durak'ın başarısı için elinden geleni yapıyor.

KAÇEP'in öncü rolü

Özellikle MHP'nin kadın kolları olarak bilinen KAÇEP (Kadın ve Çocuk Eğitim Programları) Başkanı Sema Gülen ve yönetim kurulu ekibi, İlhan Durak'ın adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren durmaksızın çalışıyor. Bu özverili çalışma, Durak'ın seçim kampanyasına büyük bir dinamizm ve enerji katıyor. Gülen ve ekibinin çalışmaları, Durak'ın seçim stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Gizli Kahramanlar: KAÇEP kadınları

İlhan Durak, KAÇEP Başkanı Sema Gülen ve yönetim kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyor. Onları "gizli kahramanlar" olarak nitelendirerek, onların ailedeki rolüne atıfta bulunuyor: "Onlar bizim annemiz, ablamız, kardeşimiz." Durak, KAÇEP ekibinin gece gündüz demeden sürdürdüğü destek çalışmaları için minnettarlığını ifade ediyor ve Bolu'da zaferin bu birlikte çalışma ruhuyla elde edileceğine inanıyor.

Birlikte çalışmanın gücü

İlhan Durak ve KAÇEP ekibinin birlikte yürüttüğü çalışmalar, Bolu'da MHP için bir zafer umudu yaratıyor. Durak, 1 Nisan'dan itibaren Bolu'da başlayacak yeni dönemin, şehrin hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacağını vurguluyor. Bu ortak çalışma, seçim sürecinde Bolu'da önemli bir değişim ve gelişim vaadi olarak öne çıkıyor.