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MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı

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31 Mart Yerel Seçimlerinin Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel yönetimde vatandaş odaklı bir anlayışın önemini vurgulayarak, "Vatandaşa danışmadan adım atmamak" ilkesiyle Bolu için yeni bir dönem vaat ediyor. Durak, Bolu'nun kaderini değiştirmeyi vadediyor.

MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı mask
MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı
MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı
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Vatandaşın sesi öncelikli

MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı

İlhan Durak, Bolu Belediye Başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyasında, vatandaşların görüşlerine büyük önem verdiğini vurguluyor. "Vatandaşa sormadan bir şey yapamazsın" diyerek, yerel yönetimde karşılıklı rızanın önemine dikkat çekiyor. Durak, hemşehri dernekleri ile yaptığı buluşmalarda, Bolu'nun çeşitli kesimlerinden insanların fikirlerini dinleyerek, kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediğini gösteriyor.

Belediyeciliğin dört sacayağı

MHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı

Durak, belediyeciliğin "dört sacayağı" olduğunu belirtiyor: Belediye meclisi, bürokratlar, vatandaşlar ve meslek grupları. Bu dört grubun fikir ve rızasının alınmadan yapılan her işin başarısızlığa mahkûm olduğunu savunuyor. Durak, yerel yönetimlerin genel sorunlara çözüm bulma kapasitesine dikkat çekerek, arsa üretimi ve konut fiyatlarına etkisini örnek veriyor.

Rıza ve anlaşmanın önemiMHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı

Durak, dedesinden aldığı öğütleri paylaşarak, karşılıklı rızanın ve anlaşmanın önemini vurguluyor. "En kötü anlaşma, en iyi mahkeme kararından evladır" diyerek, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen projelerin önemine işaret ediyor. Bolu'da yaşanan komşuluk ilişkileri ve arsa paylaşımı sorunlarına değinerek, bu tür sorunların vatandaşların görüşleri alınarak çözülebileceğini belirtiyor.

Kibir ve zevkusefa yerine hizmet

Durak, Bolu'da kibir ve zevkusefanın yerini alacak bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Vatandaşların menfaatine olmayan tutumların bir kenara bırakılması gerektiğini, yerel yönetimin vatandaş için var olduğunu vurguluyor. Bolu'nun sanayi, tarım veya turizm şehri olup olmadığına vatandaşların karar vermesi gerektiğini savunuyor.

Hizmet ve gönül birlikteliğiMHP’li Durak'tan vatandaş odaklı yönetim anlayışı

Durak, hizmet anlayışını "Bizim aynamız işimiz" sözleriyle özetliyor. İl Başkanlığı döneminde her talebe karşılık vermek için çabaladığını, şahsi menfaat peşinde koşmadığını belirtiyor. Ankara ve İstanbul'da ticaretle uğraşmasına rağmen, Bolu'da hizmet etmenin kendisi için en büyük öncelik olduğunu ifade ediyor. Durak, gönül birlikteliği ve alın teriyle çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

Bu yeniden yazım, İlhan Durak'ın Bolu Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyonu ve vatandaş odaklı yönetim anlayışını öne çıkarıyor.

# belediye, VAR

11 Şub 2024 - 13:29 - Siyaset

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