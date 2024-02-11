Boluspor'da ayın elemanları ödüllerini aldı: Ocak ayı kahramanları belli oldu

Boluspor, futbol dünyasında sadece sahadaki başarılarıyla değil, takım ruhunu ve birlikte çalışmanın önemini vurgulayan sosyal etkinlikleriyle de öne çıkıyor.

Geleneksel hale gelen “Ayın Elemanı” seçimi

Kulüp, geleneksel hale gelen ve takımın kaptanı Çağlar Şahin Akbaba öncülüğünde oyuncular tarafından desteklenen "Ayın Elemanı" seçimlerini Ocak ayında da sürdürdü. Bu özel etkinlik, takım içi dayanışmayı ve motivasyonu artırmanın yanı sıra, kulüpte çalışan emekçilerin de üstün çabalarını takdir etmeyi amaçlıyor.

Takımın kalbi sahadan çalışma alanına taşındı

Boluspor'da her ay düzenli olarak yapılan "Ayın Elemanı" seçimi, takımın kaptanı ve oyuncularının inisiyatifiyle gerçekleşiyor. Bu uygulama, sahadaki başarının yanı sıra kulübün her bir bireyinin katkısını ön plana çıkarıyor.

Ayın elemanları belli oldu

Ocak ayı seçimlerinde, kulübün çeşitli departmanlarında görev yapan Mehmet Aksakal, İlyas Gültekin ve Musa Karaçayır gibi isimler, bu ayın kahramanları olarak seçildi.

Ödül töreni ve takdirin altın sembolü

Seçilen ayın elemanlarına ödülleri, takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba tarafından, bir ödül töreni ile sunuldu. Her biri, takdirlerini simgeleyen bir madalya ve küçük altın ile ödüllendirildi. Bu ödül töreni, takım içindeki birlik ve beraberliği pekiştirirken, çalışanların motivasyonunu da üst seviyeye taşıdı.

Takım ruhu ve birlikte çalışmanın önemi

Boluspor'un bu uygulaması, futbolun sadece sahada değil, saha dışında da bir takım oyunu olduğunu gösteriyor. Kulüpte çalışan her bireyin katkısıyla elde edilen başarılar, bu tür etkinliklerle kutlanıyor ve takdir ediliyor. "Ayın Elemanı" seçimi, Boluspor'un sadece sportif başarılarına değil, sosyal sorumluluk bilincine de önem verdiğinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.