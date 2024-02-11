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Bolu'da elektrik kesintisi: SEDAŞ'ın planlı bakım çalışmalarıyla dikkat çeken gelişmeler!

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SEDAŞ'ın açıklaması: Bolu'da planlanan elektrik kesintileri ve etkilenen alanlar Bolu, 12-14 Şubat 2024 tarihlerinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından belirlenen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintilerine tabi tutulacak. Bu planlı kesintiler, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirme amacını taşıyor.

Bolu'da elektrik kesintisi: SEDAŞ'ın planlı bakım çalışmalarıyla dikkat çeken gelişmeler! mask
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Elektrik altyapısında kritik bakım çalışmaları

SEDAŞ, Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısını güçlendirmek adına önemli kesintiler gerçekleştirecek. Bu çalışmalar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini uzun vadede artırmayı hedeflemektedir.

Etkilenen bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu'da etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi almak için SEDAŞ'ın resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, vatandaşların günlük aktivitelerini planlamalarına yardımcı olacak önemli detayları içermektedir.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli hazırlıkları tamamladı. Vatandaşlar, kesinti süresince alınması gereken önlemleri bilmeli ve acil durumlarda iletişim hizmetlerinden faydalanmalıdır.

Elektrik kesintisine hazırlık ipuçları

Bolu sakinleri, planlanan elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak için SEDAŞ'ın önerilerini dikkate almalıdır. Bu kesintiler, bölgenin altyapısını güçlendirmek ve elektrik hizmetlerini iyileştirmek adına önemli bir adımdır.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D. 100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK.13.02.202410:0013:00
BOLUMERKEZYAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3.11.02.202409:3017:30
BOLUMERKEZMERKEZ, ORTAORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU12.02.202409:0015:30
BOLUGÖYNÜKAKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALARAKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU12.02.202409:3017:30
BOLUGÖYNÜKARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, BOZCAARMUT, DERE, HACIAHMETLER, KOZCAĞIZ, KOZDERE, YENI, YEŞİLYAZIARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLE YOLU, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA12.02.202410:0017:00
BOLUMERKEZASAGI, KARTALLAR, MEŞECİANADOLU OTOYOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU13.02.202409:0015:30
BOLUGÖYNÜKARIKÇAYIRI, DEREARIKÇAYIRI MEVKİ, ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ13.02.202409:3012:30
BOLUMUDURNU100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ13.02.202410:0015:00
BOLUMUDURNUAKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZIDAKBASLAR MAHALLE YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER13.02.202410:0017:00
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR, SALIBEYLER1022. SK., 1023, SALIBEYLER MAH 1023 SOK., SINIR, SINIR SK.13.02.202409:3016:30
BOLUMERKEZSULTANBEY, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASISULTANBEY-1. SK., YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU14.02.202409:0015:30
BOLUMUDURNUASMA, DEDELERASMA BULANIK MAH, DEDELER KÖYÜ14.02.202410:0013:00
BOLUGÖYNÜKİMAMLAR, KÖYÜN KENDİSİ, KÜRNÜÇ, N KENDISIİMAMLAR KÖYÜ YOLU, KAYABASI KÖY YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU14.02.202409:3012:30
BOLUGÖYNÜKAKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, CONLAR, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZDERE, KÖSTEK, YENİ, YESILYAZIAKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZDERE MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU14.02.202410:0017:00

# Yaşam, 100

11 Şub 2024 - 14:35 Bolu- Güncel

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