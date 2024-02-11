Bolu'da elektrik kesintisi: SEDAŞ'ın planlı bakım çalışmalarıyla dikkat çeken gelişmeler!

Elektrik altyapısında kritik bakım çalışmaları

SEDAŞ, Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısını güçlendirmek adına önemli kesintiler gerçekleştirecek. Bu çalışmalar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini uzun vadede artırmayı hedeflemektedir.

Etkilenen bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu'da etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi almak için SEDAŞ'ın resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, vatandaşların günlük aktivitelerini planlamalarına yardımcı olacak önemli detayları içermektedir.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli hazırlıkları tamamladı. Vatandaşlar, kesinti süresince alınması gereken önlemleri bilmeli ve acil durumlarda iletişim hizmetlerinden faydalanmalıdır.

Elektrik kesintisine hazırlık ipuçları

Bolu sakinleri, planlanan elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak için SEDAŞ'ın önerilerini dikkate almalıdır. Bu kesintiler, bölgenin altyapısını güçlendirmek ve elektrik hizmetlerini iyileştirmek adına önemli bir adımdır.