Bolu ve çevre illerde haftalık hava tahmini için öngörüler

Hafta boyunca mevsim normallerine uygun sıcaklıklar devam edecek
Bu hafta Bolu ve çevre illerde parçalı bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak. Bölge sakinleri, güneşin tadını çıkarabilecekleri ve açık hava etkinliklerine katılabilecekleri günler için hazırlıklı olmalı. Ancak, gece saatlerinde hafif bir soğuma bekleniyor, bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor.
Sıcaklık değişimleri: Mevsim normallerine uygun
Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün boyunca rahat giyinmeye özen göstermek ve akşam saatlerinde biraz daha fazla giyinmek faydalı olacaktır.
Önemli uyarılar: Dikkat edilmesi gereken noktalar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin güneşin yanı sıra rüzgârın etkisiyle dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak önemlidir.
Güneşli ve parçalı bulutlu günler bekleniyor
12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hâkim olacağı bu dönemde, bölge sakinleri rahatça dışarıda vakit geçirebilirler.
İşte il il hava durumu tahminleri:
Bolu Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 4°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Bulutlu
Bartın Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 23°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi; En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu
Sinop Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 21°C En düşük: 14°C Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 14°C Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Bulutlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 9°C Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 6°C Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -2°C Yağmurlu
Bilecik Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Hafif Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 3°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu
İstanbul Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu
Ankara Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu
İzmir Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11° Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 10°C Hafif Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Bulutlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Bulutlu
Bursa Hava Durumu
12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Hafif Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu
17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.