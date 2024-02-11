Bolu ve çevre illerde haftalık hava tahmini için öngörüler

Hafta boyunca mevsim normallerine uygun sıcaklıklar devam edecek

Bu hafta Bolu ve çevre illerde parçalı bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak. Bölge sakinleri, güneşin tadını çıkarabilecekleri ve açık hava etkinliklerine katılabilecekleri günler için hazırlıklı olmalı. Ancak, gece saatlerinde hafif bir soğuma bekleniyor, bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklık değişimleri: Mevsim normallerine uygun

Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün boyunca rahat giyinmeye özen göstermek ve akşam saatlerinde biraz daha fazla giyinmek faydalı olacaktır.

Önemli uyarılar: Dikkat edilmesi gereken noktalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin güneşin yanı sıra rüzgârın etkisiyle dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak önemlidir.

Güneşli ve parçalı bulutlu günler bekleniyor

12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hâkim olacağı bu dönemde, bölge sakinleri rahatça dışarıda vakit geçirebilirler.

İşte il il hava durumu tahminleri:

Bolu Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 4°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Bulutlu

Bartın Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 23°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi; En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 21°C En düşük: 14°C Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 14°C Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Bulutlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 9°C Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 6°C Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -2°C Yağmurlu

Bilecik Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Hafif Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 3°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11° Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 10°C Hafif Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Bulutlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Bulutlu

Bursa Hava Durumu

12 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Hafif Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu