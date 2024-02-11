Bolu'da AK Parti'nin büyük buluşması

Bolu'da bir otelde düzenlenen ve yüzlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde, AK Parti'nin Bolu için seçtiği belediye başkan adayları coşkuyla kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın liderliğinde, Bolu'nun geleceği için umut dolu bir mesaj verildi: "Bolu Bey’ini tahtından indirecek, Köroğlu’sunu seçeceğiz."

Tanıtım törenine kimler katıldı?

Tanıtım toplantısına AK Parti'nin üst düzey isimleri katılım gösterdi. Mustafa Elitaş, Selim Yağcı, Yahya Çelik, Yüksel Coşkunyürek ve Suat Güner gibi partinin önde gelenleri, Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve diğer ilçe ve belde belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Bu buluşma, AK Parti'nin Bolu'daki güç birliğinin ve kararlılığının göstergesi oldu.

Bolu'nun kayıp 5 Yılı ve AK Parti'nin vaatleri

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun mevcut yönetim altında kaybettiği 5 yılı eleştirerek, AK Parti'nin Bolu için büyük planları olduğunu vurguladı. "Coşkulu bir kalabalıkla toplandık, zafere ulaşacağız" diyen Demirkol, Bolu'nun artık eser siyaseti ile anılacağını ve gerçek belediyecilikle tanışacağını belirtti.

"Bolu Bey’ini Tahtından İndireceğiz"

Mustafa Elitaş, Tanju Özcan'ın yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin tartışmalı kararlarına değinerek, AK Parti'nin Bolu için yeni bir vizyon sunacağını ifade etti. Elitaş, "Bolu Bey’ini tahtından indirecek, Köroğlu’sunu seçeceğiz" diyerek, AK Parti'nin seçim zaferine olan inancını ve Bolu halkına olan güvenini dile getirdi.

Bolu için AK Parti'nin adayları

Tanıtım töreninde, Bolu'nun farklı ilçe ve beldelerinden AK Parti'nin adayları tek tek sahneye çıktı. Kıbrıscık'tan Kemal Aktaş, Seben'den Fatih Kavak, Dörtdivan'dan Hamza Efe gibi isimler, AK Parti'nin Bolu'da güçlü bir kadro ile seçimlere hazır olduğunun işareti olarak öne çıktı. Bu adaylar, Bolu'nun her köşesinde AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetini sürdüreceklerinin altını çizdi.