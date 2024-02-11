Ali Babacan Bolu'da Özcan’ı hedef aldı

DEVA Partisi Bolu'da yeni bir sayfa açıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da düzenlenen coşkulu bir aday tanıtım toplantısına katıldı. Babacan, partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin'i tanıtmak üzere kente geldi ve vatandaşları selamladı. DEVA Partisi'nin il başkanlığı binasında konuşan Babacan, DEVA kadrolarının sahada olduğunu ve Bolu için umut vaat ettiklerini açıkladı.

Babacan'dan Tanju Özcan'a eleştiriler

Ali Babacan, konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetimini eleştirdi. Babacan, "Bolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini yok sayan, kadınlara yönelik şaka kılıfına girmiş cümlelerle ve görevini unutan bir zihniyeti kabul etmiyoruz" diyerek, Özcan'ın politikalarını sert bir dille eleştirdi.

DEVA'nın Bolu vizyonu

DEVA Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin, "Bolu 3'ten büyüktür" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, Bolu'nun sorunlarına hakim olduklarını ve çözüm üreteceklerini vurguladı. Yetkin, "Bolu'nun tüm güzelliklerini ön plana çıkaracak, tarım, sanayi ve turizm potansiyelini maksimize edeceğiz" dedi.

Babacan: "DEVA ile Bolu yeniden doğacak"

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Bolu'da yerel yönetim anlayışını değiştireceğini ifade etti. Babacan, "Bizler, ayrımcı zihniyetlere ve şahsi ihtiraslara karşı Bolu'nun gerçek değerlerini yücelteceğiz. DEVA'nın kadrolarıyla, Bolu'nun tarımından sanayisine, turizminden kültürel değerlerine kadar her alanda kalkınmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bolu DEVA ile yeniden can bulacak

DEVA Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin ve Ali Babacan'ın mesajları, Bolu'da yeni bir dönemin başlangıcını müjdeler nitelikte. DEVA Partisi, Bolu'nun kaybettiklerini geri kazandırmak ve şehri tüm Türkiye'ye örnek bir kent haline getirmek için sahada. Babacan'ın Tanju Özcan'a yönelik eleştirileri ve DEVA'nın Bolu için vaatleri, seçim öncesinde şehrin siyasi atmosferini değiştirmeye aday.