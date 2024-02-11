AK Parti’de derin çatlaklar!

AK Parti’den ayrılma kararı aldı

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanı olarak hizmet verdikten sonra, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hüseyin Yağın’ın aday gösterilmesi üzerine partisinden ayrılma kararı alan Metin Soygür, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Mudurnu’dan bağımsız olarak seçimlere girecek.

Celal Beydili de kırgınlardan…

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde MHP ile başladığı Belediye Başkanlığı görevine 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilerek devam eden Celal Beydili de 2024 Yerel Seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Yerini Karacasu esnaflarından ve AK Parti yönetiminden Sedat Bozoğlu’na kaptıran Beydili partisinden istifa ederek bağımsız aday olacak.

AK Parti’de yaprak dökümü

AK Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa ederek bağımsız aday olması beklenen bir diğer siyasi ismi ise Tahsin Özcan. Özcan, 2009 Yerel Seçimlerinden bu yana Taşkesti Belde Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Özcan’ın yerine AK Parti Turgay Arıkan’ı aday gösterince Özcan partisinden ayrılarak bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi.

Alaaddin Yılmaz da AK Parti’den vefa göremedi

AK Parti’ye küskün eski partililerin isimleri bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bolu’da 2009’dan sonra 15 yıl Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren AK Parti kurucularından ilk AK Parti İl Başkanı Alaaddin Yılmaz da partisinden aradığı vefayı bulamadı. 2019’da aday gösterilmeyince CHP’li Özcan’ın Belediye Başkanı seçilmesi önündeki engeli de kaldırmış olan Yılmaz, 2024 seçimlerinde de hatırlanmadı. Kamuoyunda ‘AK Parti yeniden Bolu Belediyesi’ni almak istiyorsa Yılmaz’ı tekrar aday göstermeli’ söylemine rağmen Yılmaz’ı sahaya göndermeyen parti yönetimi CHP’li Tanju Özcan’dan belediyeyi Muhammed Emin Demirkol ile alma hesapları yapıyor.

Ömer Sayın ve diğerleri…

Yeniçağa Belediye Başkanlığı görevi ve Bolu İl Başkanlığı görevleri ile uzun zaman katkıda bulunan eski isimlerden Ömer Sayın da AK Parti’de unutulan isimler arasında. Ayrıca Gerede, Mudurnu, Göynük ve tüm ilçelerde unutulan isimler şimdilerde partiye girip çıkmıyorlar bile. Özellikle seçim çalışmalarında da görülmeyen küskünlerin gönlünü AK Parti alacak mı merak ediliyor…