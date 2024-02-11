11 Şub 2024 - 20:00- Siyaset G:

AK Parti’de derin çatlaklar!

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AK Parti’nin Bolu’da tanınan siyasî profillerinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere girmesi, AK Parti’de derin çatlaklar oluştuğu iddialarını gündeme getirdi. Hangi isimler bağımsız olarak seçime giriyor? Hangi siyasiler AK Parti’den ayrılma kararı aldı? Haberimizde…

AK Parti’de derin çatlaklar! mask
AK Parti’de derin çatlaklar!
AK Parti’de derin çatlaklar!
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AK Parti’den ayrılma kararı aldı

AK Parti’de derin çatlaklar!

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanı olarak hizmet verdikten sonra, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hüseyin Yağın’ın aday gösterilmesi üzerine partisinden ayrılma kararı alan Metin Soygür, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Mudurnu’dan bağımsız olarak seçimlere girecek.

Celal Beydili de kırgınlardan…

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde MHP ile başladığı Belediye Başkanlığı görevine 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilerek devam eden Celal Beydili de 2024 Yerel Seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Yerini Karacasu esnaflarından ve AK Parti yönetiminden Sedat Bozoğlu’na kaptıran Beydili partisinden istifa ederek bağımsız aday olacak.

AK Parti’de yaprak dökümü

AK Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa ederek bağımsız aday olması beklenen bir diğer siyasi ismi ise Tahsin Özcan. Özcan, 2009 Yerel Seçimlerinden bu yana Taşkesti Belde Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Özcan’ın yerine AK Parti Turgay Arıkan’ı aday gösterince Özcan partisinden ayrılarak bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi.

Alaaddin Yılmaz da AK Parti’den vefa göremedi

AK Parti’de derin çatlaklar!

AK Parti’ye küskün eski partililerin isimleri bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bolu’da 2009’dan sonra 15 yıl Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren AK Parti kurucularından ilk AK Parti İl Başkanı Alaaddin Yılmaz da partisinden aradığı vefayı bulamadı. 2019’da aday gösterilmeyince CHP’li Özcan’ın Belediye Başkanı seçilmesi önündeki engeli de kaldırmış olan Yılmaz, 2024 seçimlerinde de hatırlanmadı. Kamuoyunda ‘AK Parti yeniden Bolu Belediyesi’ni almak istiyorsa Yılmaz’ı tekrar aday göstermeli’ söylemine rağmen Yılmaz’ı sahaya göndermeyen parti yönetimi CHP’li Tanju Özcan’dan belediyeyi Muhammed Emin Demirkol ile alma hesapları yapıyor.

Ömer Sayın ve diğerleri…AK Parti’de derin çatlaklar!

Yeniçağa Belediye Başkanlığı görevi ve Bolu İl Başkanlığı görevleri ile uzun zaman katkıda bulunan eski isimlerden Ömer Sayın da AK Parti’de unutulan isimler arasında. Ayrıca Gerede, Mudurnu, Göynük ve tüm ilçelerde unutulan isimler şimdilerde partiye girip çıkmıyorlar bile. Özellikle seçim çalışmalarında da görülmeyen küskünlerin gönlünü AK Parti alacak mı merak ediliyor…

# belediye, AK Parti, Bolu Belediyesi, MHP, Tanju Özcan, CHP

11 Şub 2024 - 20:00 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Komik Hareketler Bunla - Yenilen pehlivan güreşe doymazmış, rezil edecek kendini Beydili. Yanında kimse kalmadı, millete güldürecek, siyasi hırs işte. Koltuk çok tatlı demek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:24

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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