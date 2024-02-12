Beydili’nden Suat Güner’e zehir gibi sözler…

İkili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyun…

2024 seçimleri için aday gösterilmemesinde tek bir şahıs dışında kimseye kırgın olmadığını söyleyen Celal Beydili’nden AK Parti İl Başkanı Suat Güner’e sitem dolu sözler. Partinin başkan adayını belirlemenin yetkili mercilerin işi olduğunu söyleyerek Ankara’yı işaret eden Beydili, “İkili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyunun haksızlığa uğrayan tarafında yer almaktayım” dedi.

İsim vermeden Suat Güner’e sitem etti

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde MHP’den AK Parti’ye geçerek toplam 3 dönemdir Belediye Başkanı olarak görev yapan Celal Beydili, adayların belirlenmesine il başkanının değil, yetkili mercilerin işi diye kastettiği Ankara olduğunu ifade ederek Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner’e sitem etti.

“Bir oyunun haksızlığa uğrayan tarafındayım”

“Tek bir şahıs dışında kimseye kırgınlığım yok” diyen Beydili, isim vermeden devam ettiği sözlerine ““İkili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyunun haksızlığa uğrayan tarafında yer almaktayım” şeklinde devam etti.

Teşekkür etti, helalleşti

Gördüğü destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydili teşekkür ederek sürdürdüğü sözlerine şöyle devam etti:2009-2024 yılları arasında Karacasu Belde Belediye Başkanlığı görevine beni layık gören saygıdeğer belde halkına ayrıca teşekkür ederim. Görev sürem boyunca layıkıyla sizlere hizmet etmek öncelikli amacım oldu. Bu süreç içerisinde hiç kimseyi A partili veya B partili ayırt etmeksizin görevimi devam ettirmeye çalıştım. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Benim varsa helal olsun.

“Tek bir şahıs dışında kimseye kırgın değilim”

2024 seçimleri için aday gösterilmemem ile ilgili olarak tek bir şahıs dışında hiç kimseye bir kırgınlığım yoktur. O şahıs içinde henüz yüzüne söylemediğimi arkasından konuşmayı uygun görmediğimden bu durumla alakalı bir şey söylemek istemem. Günü ve saati geldiğinde Ak Parti’nin Bolu ili yönetiminde bulunan belediye başkan adaylarını belirlemekten yetkili o şahsın yüzüne bakarak söylemek istediklerim var.

“Adayı yetkili merciler belirler”

Unutulmamalıdır ki belediye başkan adayı olmak herkesin en doğal hakkıdır; fakat partinin başkan adayını belirlemek yetkili mercilerin işidir. Siyasette de belli etik ilkeler vardır. Hele ki aynı davayı görev edindiğin yol arkadaşlarına karşı her zaman saygı ve adalet çerçevesinde sorumlulukların vardır. İkili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyunun haksızlığa uğrayan tarafında yer almaktayım.

“Bu oyunun ilk bölümünü izledik”

Ak parti ailesinde görev yaptığım süre boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu istikamet ve vizyondan ayrılmayarak, siz Karacasulu hemşehrililerimize hizmet ettim. Bilinmesini isterim ki bu can bu bedende olduğu sürece sizlere amasız ve fakatsız bir şekilde hizmetkâr olmaya devam edeceğim.

“Bu durum partimize de zarar verdi”

Hiçbir şekilde siyasi etiğe ve dava arkadaşlığına sığmayan bu oyunun ilk bölümünü izledik ama hiçbir şey bitmiş değil. Zannetmesinler ki filler her önüne geleni ezer, bir ebabil kuşu bir file yeter! İkili ilişkilerle Karacasu belde halkının iradesini yok sayan bu zihniyetin karşısında dik duruşumuzla yer alacağız. Bu durumun yalnız şahsım değil partimize de zarar verdiği apaçık görülmektedir.

Güner’e ‘Budala’ göndermesi

Açıklamasına sitem dolu sözlerle devam eden Beydili yine isim vermeden Haldun Taner’in “Dünya da hiçbir şey karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir” sözüyle göndermede bulundu. Beydili ardından resmen istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıkladı.