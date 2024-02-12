12 Şub 2024 - 07:00- Siyaset G:

AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Atatürk Kültür Merkezi ile şehrin kültürel hayatına ivme kazandıracak bir adım atıyor. Bu proje, Bolu'nun sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve şehri sanatın kalbi haline getirecek.

AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak mask
AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak
AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak
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Bolu'ya kültürel bir miras

AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, şehrin kültür ve sanat alanında yaşadığı açlığı gidermek için önemli bir vaatte bulundu. Durak, Bolu'ya modern ve kapsamlı bir Atatürk Kültür Merkezi kazandırma sözü verdi. Bu merkez, Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek ve şehri bir kültür-sanat merkezi haline dönüştürecek.

Bolu'nun kültürel açlığına son

AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak

Durak, Bolu'da yaşayanların kültür ve sanat etkinliklerine olan büyük ilgisini ve şehrin bu alandaki eksikliklerini dile getirdi. Özellikle yaz aylarında düzenlenen konserlerin yoğun ilgi görmesi, şehrin bir kültür ve sanat merkezine olan ihtiyacını gözler önüne seriyor. Durak, Atatürk Kültür Merkezi ile bu ihtiyacı karşılamayı ve şehre devlet tiyatroları ile orkestralarını getirmeyi hedefliyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nin şehre katkıları

AKM ile Bolu kültür ve sanatın merkezi olacak

Atatürk Kültür Merkezi, sadece etkinliklerin düzenlendiği bir alan olmanın ötesinde, müzik ve sanatın eğitim aracı olarak kullanıldığı bir merkez olacak. Durak, bu merkezin Bolu'nun kültürel ve sanatsal değerlerini canlandıracağını ve şehrin sosyal yaşamına önemli katkılarda bulunacağını vurguluyor.

Stratejik yer seçimi ve altyapı planları

Merkezin konumu olarak Bolu'nun eski itfaiye alanı seçilmiş, bu bölgenin altına yüksek kapasiteli bir otopark yapılması planlanıyor. Bu sayede, şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azaltılacak ve zemin kullanımı etkinleştirilecek. Durak, modern havalandırma sistemleri ile altyapı sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtiyor.

Bolu'nun kültürel dönüşümü

Durak, Bolu'nun sosyal ve kültürel anlamda bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve Atatürk Kültür Merkezi'nin bu dönüşümün merkezinde yer alacağını ifade ediyor. Merkez, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm Bolululara sanat ve kültürle iç içe bir yaşam sunacak. Bu proje, şehrin genç nüfusunun gelişimine katkıda bulunacak ve Bolu'yu kültür ve sanatın merkezi yapacak.

İlhan Durak'ın Atatürk Kültür Merkezi projesi, Bolu'nun kültürel ve sanatsal alanda yaşadığı açlığı gidermeyi hedefliyor. Bu merkez, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir boyut getirecek ve Bolu'yu bir kültür-sanat merkezi haline dönüştürecek. Bolulular, bu proje ile birlikte, devlet tiyatroları ve orkestralarının yanı sıra birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak bir merkeze kavuşacak.

# eğitim, belediye, trafik, Yaşam

12 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Siyaset

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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