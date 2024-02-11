- Spor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor ile Kocaelispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçında puanlar paylaşıldı. Beridze ve Posmac'ın öne çıktığı maçta Tunahan Çiçek'in kaçırdığı fırsat da önemliydi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi. mask
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig’de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Takımların mücadelesi, izleyenleri adeta kenarına çekti. İşte karşılaşmanın unutulmaz anları ve maçın seyrini değiştiren kritik dakikalar:

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Kocaelispor maça hızlı başladı

Maçın henüz 9. dakikasında, Giorgo Beridze'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruş üst direğe çarparak geri döndü. Ancak pes etmeyen Beridze, dönen topa tekrar vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Posmac sahneye çıktı

32. dakikada sahneye Daniel Avramovski çıktı. Yaptığı mükemmel orta ile ceza sahası içinde bulunan Veaceslav Posmac'a ulaştırdı. Posmac, kafa vuruşu ile topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren bir başka önemli an oldu.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Tunahan Çiçek gole yaklaştı

Maçın 76. dakikası, Tunahan Çiçek için bir fırsat anıydı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolden sonra topla buluşan Çiçek, kaleye şutunu gönderdi ancak top az bir farkla dışarı çıktı. Bu an, maçın heyecanını bir kez daha zirveye taşıyan anlardan biri olarak göze çarptı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Mücadelede diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmanın gollerini Boluspor’dan Veaceslav Posmac (dk. 32), Kocaelispor’dan ise Giorgo Beridze (dk. 9) kaydetti. Sarı kart gören isimler ise Boluspor’dan Oğuz Kaan Güçtekin, Kocaelispor’dan ise Yusuf Abdioğlu ve Gökhan Değirmenci oldu.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

# Trendyol 1.Lig, Boluspor

11 Şub 2024 - 18:26 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL