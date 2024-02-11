Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta yenişemedi.

Trendyol 1.Lig’de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Takımların mücadelesi, izleyenleri adeta kenarına çekti. İşte karşılaşmanın unutulmaz anları ve maçın seyrini değiştiren kritik dakikalar:

Kocaelispor maça hızlı başladı

Maçın henüz 9. dakikasında, Giorgo Beridze'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruş üst direğe çarparak geri döndü. Ancak pes etmeyen Beridze, dönen topa tekrar vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Posmac sahneye çıktı

32. dakikada sahneye Daniel Avramovski çıktı. Yaptığı mükemmel orta ile ceza sahası içinde bulunan Veaceslav Posmac'a ulaştırdı. Posmac, kafa vuruşu ile topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren bir başka önemli an oldu.

Tunahan Çiçek gole yaklaştı

Maçın 76. dakikası, Tunahan Çiçek için bir fırsat anıydı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolden sonra topla buluşan Çiçek, kaleye şutunu gönderdi ancak top az bir farkla dışarı çıktı. Bu an, maçın heyecanını bir kez daha zirveye taşıyan anlardan biri olarak göze çarptı.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev

Mücadelede diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmanın gollerini Boluspor’dan Veaceslav Posmac (dk. 32), Kocaelispor’dan ise Giorgo Beridze (dk. 9) kaydetti. Sarı kart gören isimler ise Boluspor’dan Oğuz Kaan Güçtekin, Kocaelispor’dan ise Yusuf Abdioğlu ve Gökhan Değirmenci oldu.